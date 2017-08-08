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Владивосток мужественно выстоял перед бушевавшей стихией

В селе Береговом идут восстановительные работы
Фото: Алексей Воронин, газета Фото: Алексей Воронин, газета "Владивосток"
Владивосток, вторник, 08 августа , РИА Vladnews.

Ситуация в городе Владивостоке после ливня, обрушившегося на город накануне, в норме, - об этом сегодня, 8 августа, в ходе совещания в администрации под руководством исполняющего обязанности главы города Константина Межонова по вопросу оперативной обстановки доложили руководители административно-территориальных и других профильных управлений и коммунальных служб. Серьезных подтоплений, отключений электроэнергии, аварийных ситуаций не зафиксировано, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию города.

Вместе с тем ливень нарушил работу федеральных систем электроснабжения в селе Береговом на мысе Песчаный. По направлению к селу частично разрушены два моста, третий, по оценке специалистов, находится в предаварийной ситуации. В ряде мест размыты и подтоплены дороги, сухопутное сообщение с селом нарушено.

В связи с этим принято решение ввести на территории села Берегового режим чрезвычайной ситуации.

В целях оценки оперативной обстановки 7 августа в Береговом работала выездная группа Владивостокской городской комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в составе специалистов различного профиля. Как было доложено на совещании, система водоснабжения в селе работает, в частном секторе люди пользуются колодцами. Школа, помещение сельской администрации в норме, в трех магазинах есть запас продуктов и бутилированной воды на несколько дней. Развертывания пунктов временного размещения людей не требуется.

По причине размытых дорог коммерсанты не смогли 7 августа подвезти хлеб, поэтому на совещании принято решение организовать подвоз хлеба на специальном катере.

Как сообщили в управлении транспорта, сегодня, 8 августа, восстановлено регулярное морское сообщение с мысом Песчаным: рейсовый катер ходит по расписанию.

Также для проведения аварийных работ специалисты администрации Владивостока уже сегодня, 8 августа, направят в Береговое УАЗ с запасом топлива. Аварийные бригады ДРСК ведут работы по восстановлению энергоснабжения на Хасанском направлении, в том числе, на Песчаном.

Наиболее серьезная ситуация сложилась с мостами и дорогами: на восстановление мостовых сооружений и дорожного полотна потребуются дополнительные средства и материалы. Как сообщил заместитель главы администрации – начальник управления дорог и благоустройства Леонид Вильчинский, восстановительные работы начнутся в ближайшее время.

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