Мост на Русский остров перекроют

Ограничение движения составит полтора часа

Владивосток, вторник, 08 августа , РИА Vladnews.

В субботу, 12 августа, во Владивостоке отметят пятилетие со дня постройки мостового перехода «Русский мост». На полуострове Назимова в зоне расположения здания эксплуатационного центра моста пройдет торжественный митинг среди работников и пеший переход по мосту с запуском воздушных шаров, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию города.

В связи с этим будет временно ограничено движения и парковка транспортных средств на следующих участках автомобильных дорог:

- с 14 часов 30 минут до 16 часов по улице Бархатной от дома № 3 до дома № 16а;

- с 14 часов 30 минут до 16 часов по направлению к мостовому переходу «Русский мост» со стороны улиц Катерной и Басаргина.