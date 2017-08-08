Мост на Русский остров перекроют

В субботу, 12 августа, во Владивостоке отметят пятилетие со дня постройки мостового перехода «Русский мост». На полуострове Назимова в зоне расположения здания эксплуатационного центра моста пройдет торжественный митинг среди работников и пеший переход по мосту с запуском воздушных шаров, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию города.
В связи с этим будет временно ограничено движения и парковка транспортных средств на следующих участках автомобильных дорог:
- с 14 часов 30 минут до 16 часов по улице Бархатной от дома № 3 до дома № 16а;
- с 14 часов 30 минут до 16 часов по направлению к мостовому переходу «Русский мост» со стороны улиц Катерной и Басаргина.