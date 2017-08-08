Во Владивостоке в понедельник произошло почти 70 ДТП

Зарегистрировано более 260 нарушений ПДД

Владивосток, вторник, 08 августа , РИА Vladnews.

За минувшие сутки на дорогах Владивостока произошло 67 ДТП, из них 44 - с материальным ущербом, сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города. Участники 8 аварий обошлись составлением европротоколов. Зарегистрировано учетное ДТП, в котором пострадал один человек.

За сутки сотрудники ДПС остановили 13 водителей, севших за руль в нетрезвом состоянии, 4 водителя авто с тонированными передними стеклами и 11 автомобилей, в которых взрослые не пристегнули детей специальными удерживающими устройствами. 41 автолюбитель был наказан за не предоставление преимущества пешеходам.

В отношении 19 водителей автобусов и 12 таксистов, а также 71 пешехода и 6 злостных неплательщиков штрафов ГИБДД составлены соответствующие протоколы.

Правила парковки нарушили 44 автомобилиста. На штраф-стоянку поставлено 42 авто.

Всего в понедельник, 7 августа, в приморской столице было зарегистрировано 261 нарушение ПДД.