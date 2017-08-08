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Общество

Свыше 12 кубометров пластика для вторичной переработки собрали учащиеся во Владивостоке

Акция проходит уже третий год подряд
Фото: vlc.ru Фото: vlc.ru
Владивосток, среда, 09 августа , РИА Vladnews.

Во Владивостоке продолжается реализация проекта по селективному сбору мусора «Возьми пластик в оборот». На придомовых территориях города установлено порядка 160 контейнеров для сбора и дальнейшей переработки отходов из пластика. Впервые к проекту присоединилось негосударственное образовательное учреждение, организовав у себя сбор пластикового мусора, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию края.

«В течение нескольких лет наше учреждение по собственной инициативе организовывает сбор пластиковых отходов для вторичной переработки, а также проводит экологические уроки, рассказывающие о пользе раздельного сбора мусора, в которых участвуют как дети, так и родители, – рассказала руководитель регионального базового Монтессори центра на Дальнем Востоке «Вершина» Татьяна Вышина. – Мы уделяем большое внимание экологическому воспитанию детей. На базе нашего центра ежегодно осуществляется множество экологических мероприятий, направленных на воспитание у подрастающего поколения сознательного желания заботиться об окружающей среде, беречь и разумно использовать богатства и ресурсы нашей планеты».

Так, с момента запуска последней акции по сбору пластикового мусора – с июня 2016 года – учащимися центра и их родителями собрано свыше 12 кубометров пластиковых отходов. Они вывезены для дальнейшей переработки мусороперерабатывающей компанией «Гранула», которая вместе с администраций города является организатором проекта «Возьми пластик в оборот». Как рассказали специалисты предприятия, собранный пластик очищается, дезинфицируется и измельчается. В дальнейшем его планируют использовать в создании полимерных строительных материалов.

«Пластик принадлежит к материалам, которые практически не разлагается со временем, а при сжигании выделяет крайне токсичные для человека вещества. После попадании в организм его невозможно потом оттуда вывести. Поэтому изделия из пластика желательно перерабатывать», – рассказал директор ООО «Гранула» Александр Кульбяцкий.

Акции по селективному сбору мусора проходят в центре «Вершина» уже третий год подряд.

«В повседневной жизни для детей уже стало нормой сортировать мусор на пластик, бумагу и батарейки, бережно относиться к воде даже во время умывания, и эти полезные привычки дети «несут» из нашего центра домой, рассказывая родителям о важности и необходимости таких действий, – отметила Татьяна Вышина. – Два раза в год наши воспитанники и педагоги выходят на так называемый «Эко-десант» и убирают прилегающую к центру лесную территорию по принципу раздельного сбора мусора. Дети заранее готовят инвентарь и сортируют мусор на месте».

Также в центре в формате круглогодичной акции ведется сбор использованных батареек. Доброй традицией стало использование вторсырья в изготовлении атрибутов и даже костюмов для праздников. Дети не только видят как «мусор» обретает вторую жизнь, но и участвуют в этом.

Отметим, ежегодно администрация города выступает организатором «экологически-насыщенных» образовательных мероприятий. Для школьников и студентов в рамках подпрограммы «Экологического просвещения, образования и информирования населения» проходят уроки, игры, турниры и экскурсии.

«Рады, что инициаторами акции выступило руководство центра, – рассказал заместитель начальника управления охраны окружающей среды и природопользования администрации Владивостока Антон Бибиков. – Любые учреждения – коммерческие или государственные, все желающие управляющие организации могут стать участниками наших проектов по селективному сбору отдельных видов отходов «Возьми пластик в оборот» и «Утилизируй правильно» (сбор отработанных ртутьсодержащих ламп и элементов питания). В наших силах сделать экологию приморской столицы более благоприятной, давайте вместе бороться за сохранение природных ресурсов. Очень показательно, что детский центр самостоятельно внедряет культуру раздельного сбора отходов, это положительный пример в развитии экологического облика города».

Стать участниками эко-проекта могут предприятия и организации торговли, общественного питания, бытового обслуживания населения, учреждения культуры, компании, обслуживающий жилищный фонд, образовательные учреждения. Для этого необходимо обратиться к организаторам эко-проекта: в управление охраны окружающей среды и природопользования администрации Владивостока 2-614-371, e-mail: priroda@vlc.ru и ООО «Гранула» 2-900-987, company.granula@mail.ru.

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