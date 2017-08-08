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Специалисты ищут инфекции в колодцах и скважинах после стихии в Приморье

В настоящее время пострадавшим от наводнения следует пить только бутилированную воду
Фото: администрация ПК Фото: администрация ПК
Владивосток, вторник, 08 августа , РИА Vladnews.

Специалисты территориального управления Роспотребнадзора ведут подсчет колодцев и водонапорных скважин в муниципалитетах, пострадавших от из-за стихии. Эпидемиологи обследуют водоисточники сразу после спада воды. Пока жителям Приморья, попавшим в зону подтопления, рекомендуют пить только бутилированную воду, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию края.

Специалисты Роспотребнадзора отметили, что сейчас вода является потенциальным источником возможных инфекций. Пострадавшим от наводнения следует использовать только бутилированную воду. Простые меры предосторожности помогут не подвергать себя инфекционным рискам и сохранить свое здоровье и своих детей», — отметила заместитель главного санитарного врача Приморья.

Напомним, в Приморье объявлен сбор гуманитарной помощи. С 9 августа у супермаркетов Владивостока будет работать «Социальный автобус». Здесь принимают воду, консервы, сахар, чай, крупы, макаронные изделия, печенье, детское питание, предметы личной гигиены для пострадавших от ЧС.

«Социальный автобус» будет работать с 13.00 до 16.00 по адресам:

09.08.2017 Супермаркет «Самбери» ул. Русская, 2к;

10.08.2017 Супермаркет «Вл-Март» Океанский проспект, 52а;

11.08.2017 Супермаркет «Три кота» ул. Бородинская,14;

14.08.2017 Супермаркет «Фреш 25» ул. Анны Щетиной, 21;

15.08.2017 Супермаркет «Реми» проспект Красного Знамени, 57;

16.08.2017 Супермаркет «Михайловский» пр-т 100 лет Владивостоку, 150в;

17.08.2017 Супермаркет «ОК» ул. Нейбута, 31;

18.08.2017 Супермаркет «Парус» проспект 100 лет Владивостоку, 68.

Специалисты отмечают, что в вещах и обуви б/у как взрослых, так и детских пока необходимости нет. Утепленная и летняя одежда, обувь, постельное белье и многое другое, необходимое для жизни в достаточном количестве имеется на складе краевого резерва, созданного для ликвидации ЧС. При необходимости, все это будет передано нуждающимся.

Напомним, в Приморском крае из-за сильных ливневых дождей в понедельник, 7 августа, введен режим ЧС. Пострадало пять муниципалитетов – Хасанский, Михайловский, Октябрьский и Надеждинский районы, а также Уссурийский городской округ.

Всего в зону стихии попало 34 населенных пунктах, подтоплено 2 037 жилых домов с населением 13 355 человек и 2 414 придомовых территорий, 17 социально значимых объектов, повреждено 12 участков автомобильных дорог, подмыто два участка железной дороги, отрезано 8 населенных пунктов с населением 20 522 человека, в том числе более 3 528 детей.

Сейчас в регионе развернуто 11 пунктов временного размещения, вместимостью 886 человек. В данное время здесь находятся 436 человек, в том числе 93 ребенка. При необходимости в крае готовы развернуть еще два ПВР вместимостью 250 человек.

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