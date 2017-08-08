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Уголовно преследуемый глава Уссурийска борется с наводнением и мародерством

Евгений Корж провел заседание оперативного штаба
Фото: Администрация города Уссурийск Фото: Администрация города Уссурийск
Владивосток, вторник, 08 августа , РИА Vladnews.

В городе Уссурийск Приморского края прошло заседание  оперативного штаба по ликвидации последствий наводнения, произошедшего накануне, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. Заседание провел глава администрации Уссурийского ГО Евгений Корж, который сейчас находится под следствием.

В аварийно-спасательных работах в городском округе задействованы 66 единиц техники и 142 человека.

В пункте временного размещения на пр. Блюхера, 36, находятся 73 человек, из них 30 детей. В ПВР, которые находятся в Корсаковке и в Борисовке, люди не обращались. Размещенные в ПВР Уссурийска люди обеспечены трехразовым горячим питанием (для детей – четырехразовое питание), предоставлены предметы первой необходимости, организована детская комната. «Необходимо выявить потребности пострадавших людей и организовать сбор гуманитарной помощи», – дал поручение Евгений Корж.

По информации директора управления по делам ГО и ЧС Александра Лихидченко, за минувшую ночь подъем уровня воды в реке Раздольной составил 49 см, уровень воды в реке Комаровка поднялся незначительно. На других водных артериях городского округа отмечено снижение уровня воды.

Оставленные жителями дома должны быть взяты под охрану во избежание случаев мародерства, отметил глава администрации:

«Попрошу местный отдел МВД выставить дополнительные патрули в местах подтопления жилых домов», – сказал Евгений Корж.

По-прежнему сложной остается ситуация с электроснабжением округа. Отключено 111 трансформаторных подстанций, из них 8 полностью подтоплены. Без света остаются три детских сада – № 3, № 20 и детский сад в селе Борисовка. Чтобы устранить аварию, круглосуточно работают шесть бригад электриков.

Отсутствует транспортное сообщение с пятью селами округа – Яконовкой, Кроуновкой, Красным Яром, Линевичи и Утесным. Только грузовой транспорт следует в Кугуки.

Началась работа по оценке ущерба населению. В городе работает семь бригад, в селах – три. По предварительным данным, в городе подтоплено около 300 частных домов и более тысячи придомовых территорий, в селах – 45 домов и 1 370 территорий. Предприятия сельского хозяйства еще подсчитывают ущерб.

«Необходимо усилить состав комиссий, особенно это касается города, – дал поручение Евгений Корж. – Нужно в максимально короткие сроки оценить ущерб, причиненный паводком».

Напомним, с 10 часов утра в понедельник, 7 августа, в городском округе был введен режим ЧС муниципального характера. За ночь и утро 7 августа выпало 208 миллиметров осадков, при месячной норме в 91 миллиметр.

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