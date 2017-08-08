Уголовно преследуемый глава Уссурийска борется с наводнением и мародерством 15:55, 08 августа Уголовно преследуемый глава Уссурийска борется с наводнением и мародерством (Фото)
Игорь Пушкарев: Следственный беспредел рано или поздно будет пресекаться 15:44, 08 августа Игорь Пушкарев: Следственный беспредел рано или поздно будет пресекаться
В результате ливней в Приморье подтоплено более 2 тысяч домов, 12 автодорог, отрезано 8 населенных пунктов 15:21, 08 августа В результате ливней в Приморье подтоплено более 2 тысяч домов, 12 автодорог, отрезано 8 населенных пунктов
Новостная лента
Август, 08 вторник
15:56
Как получить подарки, отдыхая? Эксклюзив
15:56
Губернатор Приморья опустился на предпоследнее место в рейтинге влияния глав субъектов РФ
15:56
Восемь красоток поборолись за корону Miss Sunrise во Владивостоке Фото
15:55
Уголовно преследуемый глава Уссурийска борется с наводнением и мародерством Фото
15:44
Игорь Пушкарев: Следственный беспредел рано или поздно будет пресекаться
15:33
Крупная партия бразильской птицы забракована в Приморье
15:21
В результате ливней в Приморье подтоплено более 2 тысяч домов, 12 автодорог, отрезано 8 населенных пунктов
15:09
Владимир Путин оценил масштабную энергоаварию на Дальнем Востоке
14:59
Жители Владивостока отправились на помощь пострадавшим от наводнения Видео
14:44
В аэропорту Владивостока задержан наркоман
14:27
Китайские туристы не смогли вернуться домой из-за паводка Видео
14:13
Во Владивостоке осужден студент за сбыт наркотиков
14:02
Мужчина получил тяжелые травмы в ДТП во Владивостоке
13:51
Во Владивостоке начался сбор гуманитарной помощи для пострадавших районов
13:38
Мопедист потерял пассажира при аварии во Владивостоке Эксклюзив
13:27
В Приморье было спасено более 150 человек в затопленных районах края
13:19
Владимир Пучков: Восстановление школ, пострадавших от стихии, необходимо взять на особый контроль
13:13
Эксперты: Дороги в Приморье - это вопрос политический
13:06
Во Владивостоке в лагере «Солнечный луч» стартовали две профильные смены для школьников
12:52
Иностранцы дождались шанса посетить Владивосток в упрощенном порядке
12:41
​Эксперты: От рубля ничего хорошего ждать нельзя
12:30
Во Владивостоке 2 и 3 сентября состоится уникальный праздник
12:24
580 ребят отдыхают в пришкольных лагерях Владивостока Фото
12:13
ГУФСИН Приморья: Беглого осужденного вернули в колонию Эксклюзив
12:04
Эвакуация людей с размытого Транссиба Фото
11:51
Административные комиссии Владивостока следят за соблюдением административного законодательства
11:44
Крупная партия контрафактных игрушек арестована в Приморье
11:32
​Крупная украинская бизнес-афера открылась в Приморье Эксклюзив
11:18
Осужденный сбежал из колонии и угнал автомобиль во Владивостоке
11:06
Другая галактика: Как прошел V-ROX Видео
10:55
В Приморье во время стихийного бедствия пропал человек
10:40
Женщина выпала из окна во Владивостоке
10:32
Международный форум «Природа без границ» в одиннадцатый раз пройдет во Владивостоке
Будете ли вы купаться в море после сообщений об акулах в акватории Владивостока?

Электронные версии
4177 (116) от 08 августа 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Чтобы помнили и гордились
Победные матчи дали повод для размышлений
Когда граффити – не искусство
В программе – мастер-класс по 3D-ручке, креативная пицца и мыловарение
Железнодорожникам пожелали крепкого тыла
70 от 08 августа 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Дачу – на свалку истории?
Садоводческий тур в Китай
Продал картошку? Уплати налог
А вы подали заявку на конкурс?
«Россельхозцентр» приглашает питомниководов к взаимодействию
Дело Пушкарёва

Игорь Пушкарев: Следственный беспредел рано или поздно будет пресекаться

Временно отстранённый от должности глава Владивостока прокомментировал заявление Путина
Фото: vlc.ru Фото: vlc.ru
Владивосток, вторник, 08 августа , РИА Vladnews.

Временно отстранённый от должности главы Владивостока Игорь Пушкарев прокомментировал на своих страницах в социальных сетях заявление президента России Владимира Путина, сообщает РИА VladNews.

"Президент Владимир Владимирович Путин на прошлой неделе провёл совещание по вопросам реализации инвестиционных проектов в Дальневосточном федеральном округе, - написал Игорь Пушкарев. - Полностью согласен с курсом, обозначенным главой государства, по поводу злоупотребления полномочиями следственными органами в отношении предпринимателей. Мой брат Андрей такой же предприниматель, однако его арестовали по надуманным обвинениям и уже больше года держат под арестом, несмотря на состояние здоровья. Но я бы всё-таки сказал, что проблема касается не только представителей бизнеса. В нашем уголовном деле также многие месяцы не проводились следственные мероприятия, постоянно поступали ходатайства следствия о продлении меры пресечения, а сейчас мы с Андреем Лушниковым и вовсе находимся под арестом незаконно.

Сейчас моей защитой подана жалоба в президиум Московского городского суда на действия следственных органов. Дело в том, что, когда было возбуждено очередное уголовное дело против Андрея Лушникова в начале июля, нашу сторону даже не уведомили об этом, а просто продолжили производство по делу.

Рад, что президент поднимает эту тему снова и снова. Это означает, что такой следственный беспредел рано или поздно будет пресекаться, а из жизни людей не будут выбрасываться годы заключения в следственном изоляторе".

Как ранее сообщало агентство, защита Игоря Пушкарева подала кассационную жалобу в Президиум Московского городского суда. 

"По мнению защиты, решения судов первой и апелляционной инстанций вынесены с нарушениями требований уголовно-процессуального законодательства Российской Федерации. Игорь Пушкарев, в нарушение требований ч.4 ст.109 УПК РФ, в настоящее время содержится под стражей незаконно и подлежит немедленному освобождению", - говорится в жалобе.

Напомним, Игорь Пушкарёв и Андрей Лушников находятся под арестом в СИЗО «Матросская тишина» до 1 сентября. Андрею Пушкарёву также был продлён домашний арест в Москве до 30 сентября 2017 года.

Отметим, что свою вину Игорь Пушкарев не признает и с предъявленными обвинениями не согласен. Вместе с тем, он уже неоднократно заявлял следствию о готовности сотрудничать, чтобы доказать свою невиновность.

#свободупушкареву

Читайте также:
comments powered by Disqus
Похожие новости
​Адвокат: Игорь Пушкарев содержится под стражей незаконно
14:37, 07 августа 2017 ​Адвокат: Игорь Пушкарев содержится под стражей незаконно

Защита временно отстранённого от должности главы Владивостока подала кассационную жалобу

Игорь Пушкарев: Новый сквер во Владивостоке - еще одна маленькая победа
20:30, 04 августа 2017 Игорь Пушкарев: Новый сквер во Владивостоке - еще одна маленькая победа

​Временно отстранённый глава города прокомментировал создание сквера «Юбилейный»

Игорь Пушкарев: Справедливость восторжествует
16:38, 03 августа 2017 Игорь Пушкарев: Справедливость восторжествует

Временно отстраненный от должности главы Владивостока опубликовал новый пост

​Федеральные эксперты отметили усилия Игоря Пушкарёва по защите своего доброго имени
11:17, 03 августа 2017 ​Федеральные эксперты отметили усилия Игоря Пушкарёва по защите своего доброго имени

Так посчитали эксперты при составлении рейтинга информационных кампаний вип-арестантов

Игорь Пушкарев поздравил десантников с праздником
17:57, 02 августа 2017 Игорь Пушкарев поздравил десантников с праздником

Новая запись появилась в социальных сетях

Геннадий Лазарев: Залезать в городской бюджет Игорю Пушкарёву было ни к чему
16:53, 31 июля 2017 Геннадий Лазарев: Залезать в городской бюджет Игорю Пушкарёву было ни к чему

Депутат краевого парламента прокомментировал обвинения против временно отстраненного главы Владивостока

Игорь Пушкарев: С праздником, Владивосток!
12:07, 30 июля 2017 Игорь Пушкарев: С праздником, Владивосток!

Временно отстраненный глава города поздравил военных моряков с Днем ВМФ