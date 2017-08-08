Игорь Пушкарев: Следственный беспредел рано или поздно будет пресекаться

Временно отстранённый от должности глава Владивостока прокомментировал заявление Путина

Владивосток, вторник, 08 августа , РИА Vladnews.

Временно отстранённый от должности главы Владивостока Игорь Пушкарев прокомментировал на своих страницах в социальных сетях заявление президента России Владимира Путина, сообщает РИА VladNews.

"Президент Владимир Владимирович Путин на прошлой неделе провёл совещание по вопросам реализации инвестиционных проектов в Дальневосточном федеральном округе, - написал Игорь Пушкарев. - Полностью согласен с курсом, обозначенным главой государства, по поводу злоупотребления полномочиями следственными органами в отношении предпринимателей. Мой брат Андрей такой же предприниматель, однако его арестовали по надуманным обвинениям и уже больше года держат под арестом, несмотря на состояние здоровья. Но я бы всё-таки сказал, что проблема касается не только представителей бизнеса. В нашем уголовном деле также многие месяцы не проводились следственные мероприятия, постоянно поступали ходатайства следствия о продлении меры пресечения, а сейчас мы с Андреем Лушниковым и вовсе находимся под арестом незаконно.

Сейчас моей защитой подана жалоба в президиум Московского городского суда на действия следственных органов. Дело в том, что, когда было возбуждено очередное уголовное дело против Андрея Лушникова в начале июля, нашу сторону даже не уведомили об этом, а просто продолжили производство по делу.

Рад, что президент поднимает эту тему снова и снова. Это означает, что такой следственный беспредел рано или поздно будет пресекаться, а из жизни людей не будут выбрасываться годы заключения в следственном изоляторе".

Как ранее сообщало агентство, защита Игоря Пушкарева подала кассационную жалобу в Президиум Московского городского суда.

"По мнению защиты, решения судов первой и апелляционной инстанций вынесены с нарушениями требований уголовно-процессуального законодательства Российской Федерации. Игорь Пушкарев, в нарушение требований ч.4 ст.109 УПК РФ, в настоящее время содержится под стражей незаконно и подлежит немедленному освобождению", - говорится в жалобе.

Напомним, Игорь Пушкарёв и Андрей Лушников находятся под арестом в СИЗО «Матросская тишина» до 1 сентября. Андрею Пушкарёву также был продлён домашний арест в Москве до 30 сентября 2017 года.

Отметим, что свою вину Игорь Пушкарев не признает и с предъявленными обвинениями не согласен. Вместе с тем, он уже неоднократно заявлял следствию о готовности сотрудничать, чтобы доказать свою невиновность.

#свободупушкареву