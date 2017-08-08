Комиссия оценит ущерб от ЧС в Приморье

Пострадавшие получат компенсацию

Владивосток, вторник, 08 августа , РИА Vladnews.

В пострадавших от стихии муниципалитетах Приморья начата работа по созданию комиссий для обследования пострадавших домов и подворий, а также определения предварительного размера ущерба, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию края.

Как пояснили в департаменте труда и социального развития, муниципальные власти должны проинформировать население о графике обследования работы комиссий. При необходимости обследование организуют вне графика.

Составленные муниципальной комиссией списки пострадавших граждан на каждый вид выплат будут согласованы и утверждены главой муниципального образования и руководством ГО и ЧС. Эти документы необходимы для получения компенсаций подтопленцам.

Напомним, в Приморском крае из-за сильных ливневых дождей в понедельник, 7 августа, введен режим ЧС. Пострадало пять муниципалитетов – Хасанский, Михайловский, Октябрьский и Надеждинский районы, а также Уссурийский городской округ.

Всего в зону стихии попало 34 населенных пунктах, подтоплено 2 037 жилых домов с населением 13 355 человек и 2 414 придомовых территорий, 17 социально значимых объектов, повреждено 12 участков автомобильных дорог, подмыто два участка железной дороги, отрезано восемь населенных пунктов с населением 20 522 человека, в том числе более 3 528 детей.

Сейчас в регионе развернуто 11 пунктов временного размещения, вместимостью 886 человек. В данное время здесь находятся 436 человек, в том числе 93 ребенка. При необходимости в крае готовы развернуть еще два ПВР вместимостью 250 человек.

Отметим, в крае все еще есть перебои с электроснабжением – частично отключены от энергоснабжения шесть населенных пунктов, 1937 домов с населением 6 118 человек и пять социально-значимых учреждений.