Следователи просят помощи в установлении личности мужчины, обнаруженного мертвым во Владивостоке 17:17, 08 августа Следователи просят помощи в установлении личности мужчины, обнаруженного мертвым во Владивостоке
Пенсионер погиб во время бушевавшей стихии в Уссурийске 16:54, 08 августа Пенсионер погиб во время бушевавшей стихии в Уссурийске
Дожди в Приморье пошли на убыль 16:33, 08 августа Дожди в Приморье пошли на убыль
Новостная лента
Август, 08 вторник
17:27
Как получить подарки, отдыхая? Эксклюзив
17:27
Губернатор Приморья опустился на предпоследнее место в рейтинге влияния глав субъектов РФ
17:27
Восемь красоток поборолись за корону Miss Sunrise во Владивостоке Фото
17:17
Следователи просят помощи в установлении личности мужчины, обнаруженного мертвым во Владивостоке
17:02
Почему экс-губернатора Удмуртии отправили под домашний арест? Эксклюзив
16:55
Во Владивостоке в понедельник произошло почти 70 ДТП Эксклюзив
16:54
Пенсионер погиб во время бушевавшей стихии в Уссурийске
16:44
Специалисты ищут инфекции в колодцах и скважинах после стихии в Приморье
16:33
Дожди в Приморье пошли на убыль
16:19
Владивостокский силач все-таки поставит новый рекорд
16:07
Комиссия оценит ущерб от ЧС в Приморье
15:55
Уголовно преследуемый глава Уссурийска борется с наводнением и мародерством Фото
15:44
Игорь Пушкарев: Следственный беспредел рано или поздно будет пресекаться
15:33
Крупная партия бразильской птицы забракована в Приморье
15:21
В Приморье подтоплено более 2 тысяч домов, 12 автодорог, отрезано 8 населенных пунктов
15:09
Владимир Путин оценил масштабную энергоаварию на Дальнем Востоке
14:59
Жители Владивостока отправились на помощь пострадавшим от наводнения Видео
14:44
В аэропорту Владивостока задержан наркоман
14:27
Китайские туристы не смогли вернуться домой из-за паводка Видео
14:13
Во Владивостоке осужден студент за сбыт наркотиков
14:02
Мужчина получил тяжелые травмы в ДТП во Владивостоке
13:51
Во Владивостоке начался сбор гуманитарной помощи для пострадавших районов
13:38
Мопедист потерял пассажира при аварии во Владивостоке Эксклюзив
13:27
В Приморье было спасено более 150 человек в затопленных районах края
13:19
Владимир Пучков: Восстановление школ необходимо взять на особый контроль
13:13
Эксперты: Дороги в Приморье - это вопрос политический
13:06
Во Владивостоке в лагере «Солнечный луч» стартовали две профильные смены для школьников
12:52
Иностранцы дождались шанса посетить Владивосток в упрощенном порядке
12:41
​Эксперты: От рубля ничего хорошего ждать нельзя
12:30
Во Владивостоке 2 и 3 сентября состоится уникальный праздник
12:24
580 ребят отдыхают в пришкольных лагерях Владивостока Фото
12:13
ГУФСИН Приморья: Беглого осужденного вернули в колонию Эксклюзив
12:04
Эвакуация людей с размытого Транссиба Фото
Будете ли вы купаться в море после сообщений об акулах в акватории Владивостока?

Электронные версии
4177 (116) от 08 августа 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Чтобы помнили и гордились
Победные матчи дали повод для размышлений
Когда граффити – не искусство
В программе – мастер-класс по 3D-ручке, креативная пицца и мыловарение
Железнодорожникам пожелали крепкого тыла
70 от 08 августа 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Дачу – на свалку истории?
Садоводческий тур в Китай
Продал картошку? Уплати налог
А вы подали заявку на конкурс?
«Россельхозцентр» приглашает питомниководов к взаимодействию
Общество

Комиссия оценит ущерб от ЧС в Приморье

Пострадавшие получат компенсацию
Фото: администрация ПК Фото: администрация ПК
Владивосток, вторник, 08 августа , РИА Vladnews.

В пострадавших от стихии муниципалитетах Приморья начата работа по созданию комиссий для обследования пострадавших домов и подворий, а также определения предварительного размера ущерба, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию края.

Как пояснили в департаменте труда и социального развития, муниципальные власти должны проинформировать население о графике обследования работы комиссий. При необходимости обследование организуют вне графика.

Составленные муниципальной комиссией списки пострадавших граждан на каждый вид выплат будут согласованы и утверждены главой муниципального образования и руководством ГО и ЧС. Эти документы необходимы для получения компенсаций подтопленцам.

Напомним, в Приморском крае из-за сильных ливневых дождей в понедельник, 7 августа, введен режим ЧС. Пострадало пять муниципалитетов – Хасанский, Михайловский, Октябрьский и Надеждинский районы, а также Уссурийский городской округ.

Всего в зону стихии попало 34 населенных пунктах, подтоплено 2 037 жилых домов с населением 13 355 человек и 2 414 придомовых территорий, 17 социально значимых объектов, повреждено 12 участков автомобильных дорог, подмыто два участка железной дороги, отрезано восемь населенных пунктов с населением 20 522 человека, в том числе более 3 528 детей.

Сейчас в регионе развернуто 11 пунктов временного размещения, вместимостью 886 человек. В данное время здесь находятся 436 человек, в том числе 93 ребенка. При необходимости в крае готовы развернуть еще два ПВР вместимостью 250 человек.

Отметим, в крае все еще есть перебои с электроснабжением – частично отключены от энергоснабжения шесть населенных пунктов, 1937 домов с населением 6 118 человек и пять социально-значимых учреждений.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Уголовно преследуемый глава Уссурийска борется с наводнением и мародерством
15:55, 08 августа 2017 Уголовно преследуемый глава Уссурийска борется с наводнением и мародерством

Евгений Корж провел заседание оперативного штаба

Жители Владивостока отправились на помощь пострадавшим от наводнения
14:59, 08 августа 2017 Жители Владивостока отправились на помощь пострадавшим от наводнения

За минувшую ночь были спасены десятки человек

Китайские туристы не смогли вернуться домой из-за паводка
14:27, 08 августа 2017 Китайские туристы не смогли вернуться домой из-за паводка

Граница превратилась в озеро

Во Владивостоке начался сбор гуманитарной помощи для пострадавших районов
13:51, 08 августа 2017 Во Владивостоке начался сбор гуманитарной помощи для пострадавших районов

Присоединиться к акции может любой желающий

В Приморье было спасено более 150 человек в затопленных районах края
13:27, 08 августа 2017 В Приморье было спасено более 150 человек в затопленных районах края

В регионе развернуто 10 пунктов временного размещения

Владимир Пучков: Восстановление школ необходимо взять на особый контроль
13:19, 08 августа 2017 Владимир Пучков: Восстановление школ необходимо взять на особый контроль

Глава МЧС дал распоряжения по ситуации в Приморье

Во Владивостоке в лагере «Солнечный луч» стартовали две профильные смены для школьников
13:06, 08 августа 2017 Во Владивостоке в лагере «Солнечный луч» стартовали две профильные смены для школьников

Участниками смены «Твоё время!» стали 35 активных школьников