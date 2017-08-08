Приморец предстанет перед судом за угон велосипеда

Злоумышленник полностью признал свою вину

Владивосток, вторник, 08 августа , РИА Vladnews.

В Приморье окончено расследование уголовного дела в отношении жителя Ханкайского района, который обвиняется в краже, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

В марте в дежурную часть отдела МВД России по Ханкайскому району обратилась жительница села Камень-Рыболов, сообщив, что из подъезда многоэтажного дома похищен принадлежащий ей велосипед.

В ходе розыска сотрудники полиции задержали 21-летнего местного жителя, который дал признательные показания. Подозреваемый пояснил, что в одном из районов села Камень-Рыболов проживает мать его сожительницы. В ночь хищения велосипеда злоумышленник с подругой возвращались от ее матери. Однако в пути их застал дождь, переждать который они решили в подъезде одного из стоящих рядом домов. Оставив сожительницу, мужчина поднялся на второй этаж, где обнаружил велосипед. У злоумышленника возник умысел на его хищение. Взяв велосипед, обвиняемый направился домой, догнав свою подругу по дороге. На вопрос сожительницы, откуда велосипед и зачем нужен, злоумышленник ответил, что одолжил его у своего приятеля, чтобы добраться домой. Опасаясь, что владелец велосипеда обратится в полицию, подозреваемый около двух недель прятал его в бане, после чего перекрасил в другой цвет для использования в своих целях.

В ходе следствия ущерб возмещен в полном объеме.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для дальнейшего рассмотрения.

Злоумышленнику грозит лишение свободы на срок до 5 лет с ограничением свободы на срок до одного года.