В результате ливней в Приморье подтоплено более 2 тысяч домов, 12 автодорог, отрезано 8 населенных пунктов

Ситуация находится на контроле спецслужб

Владивосток, вторник, 08 августа , РИА Vladnews.

Из-за прошедших в крае ливневых дождей в Приморье пострадало пять муниципалитетов, 34 населенных пункта, подтоплено 2 037 жилых домов, в которых проживают 13 355 человек и 2 414 придомовых территорий, а также 17 социально значимых объектов. Стихией повреждено 12 участков автомобильных дорог, подмыто два участка железнодорожного полотна, отрезано восемь населенных пунктов с численностью 20 522 человека, среди них более 3 528 детей. Частично отключены от энергоснабжения шесть населенных пунктов, 1937 домов с населением 6118 человек и пять социально значимых объектов, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию края.

В настоящий момент развернуто 11 пунктов временного размещения, вместимостью 886 человек, в которых сейчас размещены 436 человек, в том числе 93 ребенка.

В Уссурийском ГО в восьми населенных пунктах произошло подтопление 1 226 жилых домов с населением 8 791 человек, 228 придомовых территорий, 11 социально значимых объектов: две психиатрические больницы, четыре детских образовательных учреждения, два лечебно-профилактические учреждения, два реабилитационных центра и котельная. Повреждено семь участков автомобильных дорог, подмыт участок железной дороги. Отрезано четыре села: Яконовка, Красный Яр, Линевичи, Кугуки с населением более 1 891 человек, в том числе более 318 детей. С села Кроуновка организована лодочная переправа. Частично отключены от энергоснабжения четыре населенных пункта, 131 дом с населением 293 человек и два детских образовательных учреждения. В населенных пунктах имеется запас воды и продуктов.

В Михайловском районе в четырех населенных пунктах подтоплено 287 жилых домов с населением 509 человек, 800 придомовых территорий, поврежден автомобильный мост. Подготовлены два пункта временного размещения, вместимостью 36 человек. На одном из них размещено девять человек, в том числе два ребенка.

В селе Михайловка отсутствует энергоснабжение в 773 домах с населением 2000 человек и в детском саду «Светлячок». Отсутствие электроснабжения связано с подтоплением двух электроподстанции. В населенных пунктах есть трехдневный запас продовольствия и воды.

В Надеждинском районе в пяти населенных пунктах подтоплено 19 жилых домов с населением 43 человека и 70 придомовых территорий, а также четыре социально значимых объекта и один участок автомобильной дороги. Подмыт участок железной дороги, отрезан поселок Оленевод с населением 909 человек, в том числе более 250 детей. Развернуты два пункта временного размещения, вместимостью 150 человек. Энергоснабжение в поселке полностью восстановлено. Есть пятидневный запас продуктов и воды.

В Октябрьском районе в 13 населенных пунктах подтоплено пять домов с населением 12 человек, 816 придомовых территорий. В районе восстановлено электроснабжение и проезд на подтопленном участке автомобильной дороги.

В Хасанском районе в четырех населенных пунктах подтоплено 500 жилых домов с населением четыре тысячи человек, 500 придомовых территорий и одно детское образовательной учреждение. Повреждены два участка автомобильных дорог. Отрезаны три населенных пункта: Приморский, Перевозное и Славянка с населением более 17 722 человека, в том числе 2 960 детей. Развернуты пять пунктов временного размещения, вместимостью 550 человек. В них размещены 352 человека, в том числе 62 ребенка. От энергоснабжения отключен поселок Барабаш – 1 033 дома с населением 3 825 человек и два детских учреждения. В отрезанных населенных пунктах есть двухдневный запас продовольственного обеспечения и воды.

Медицинское обеспечение во всех населенных пунктах, пострадавших от паводков осуществляется в штатном режиме в стационарных медицинских учреждениях.