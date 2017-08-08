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Крупная партия бразильской птицы забракована в Приморье

Мясо кишело микробами - превышение норматива в 15 раз
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, вторник, 08 августа , РИА Vladnews.

В Приморье забракована крупная партия мяса птицы бразильского производства: в продукции было выявлено превышение уровня бактериальной обсемененности в 15 раз, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Россельхознадзора. Импортный товар был поставлен из провинции Санта-Катарина Федеративной Республики Бразилии. Вес забракованной партии составил 27 тонн.

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