Владимир Путин оценил масштабную энергоаварию на Дальнем Востоке

На высшем уровне отмечено, что повторение инцидента 1 августа недопустимо

Владивосток, вторник, 08 августа , РИА Vladnews.

Президент России Владимир Путин отметил важность бесперебойной работы энергетической системы макрорегиона и недопустимость произошедших 1 августа энергосбоев, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Минвостокразвития. Обращаясь к министру энергетики Александру Новаку, глава государства отметил необходимость анализа произошедшей ситуации и разработки превентивных мер:

«Проанализируйте всё это, доложите председателю правительства не только с выявлением причин, но и с предложениями, как вы сейчас сказали, мероприятий, которые бы не допускали подобных сбоев», - подчеркнул президент России.

Как отметил министр энергетики, «если говорить о таких системных авариях, у нас наблюдается сокращение их количества из года в год. Если в 2016 году у нас было примерно 52 таких аварии, то за первое полугодие 2017 года произошло всего четыре аварии». «Тем не менее это означает, что мы всё равно должны проанализировать текущую ситуацию и максимально снизить риски веерного отключения, каскадного отключения, которое приводит к отключению большого числа потребителей. В свою очередь, мы в рамках комиссии участвуем в работе, и все необходимые мероприятия будут проведены, чтобы минимизировать такие случаи», - сказал он.

Напомним, 1 августа произошла системная авария в объединённой энергосистеме Востока. В 14:06 мск из-за короткого замыкания отключилась наземная линия 220 киловольт Хабаровская-Волочаевка, и сейчас Ростехнадзором создана комиссия для выяснения причин соответствующих отключений линий. В этих условиях произошло разделение ОЭС Востока на две изолированные части. В результате было прекращено энергоснабжение потребителей мощностью порядка 1250 мегаватт (более 1 миллиона человек, если говорить о населении, плюс промышленные потребители в Амурской области, Хабаровском, Приморском и Забайкальском краях, в Южно-Якутском энергорайоне). Был зафиксирован сбой движения поездов и прекращён экспорт электроэнергии в КНР.

Через 39 минут после сбоя была выполнена синхронизация разделившихся частей ОЭС Востока, и начался процесс восстановления энергоснабжения потребителей.

Необходимо отметить, что вопросы обеспечения энергетической безопасности стали одной из тем выездного совещания Секретаря Совета Безопасности России Николая Патрушева с главами дальневосточных регионов в Якутске.

«Произошедший 1 августа инцидент с масштабным отключением энергоснабжения в объединенной энергосистеме Дальнего Востока, свидетельствует о необходимости принятия дополнительных мер по повышению надежности и безопасности в электроэнергетике, включая электросетевое хозяйство Дальневосточной и Забайкальской железных дорог. Данный вопрос очень важен, и мы будем держать его на особом контроле», - подчеркнул Патрушев.

Как отметил секретарь Совбеза, для этих целей «подготовлены нормативно-правовые акты, регламентирующие закрепление за ведомственными охранными структурами полномочий по охране объектов ТЭК высокой и средней категории опасности, включая осуществление административного задержания и составление протоколов, актуализированы паспорта безопасности объектов ТЭК». Также, по его словам, «повышена эффективность реализации программ газификации населённых пунктов и промышленных потребителей».

Благодаря активизации правоохранительной работы выявлено около 50 преступлений в сфере ТЭК на Дальнем Востоке. «Размер материального ущерба составил почти 144 млн рублей, из которого возмещено 34 млн рублей. Пресечена деятельность трех преступных групп, специализирующихся на присвоении денежных средств населения, поступаемых в счет оплаты за потребленные энергоресурсы», - уточнил Николай Патрушев.