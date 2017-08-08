Жители Владивостока отправились на помощь пострадавшим от наводнения

За минувшую ночь были спасены десятки человек

Владивосток, вторник, 08 августа , РИА Vladnews.

Жители Владивостока добровольно оказывают помощь пострадавшим от наводнения, сообщает РИА VladNews. Многие отправляются в сами затопленные населённые пункты, а кто-то организует сбор гуманитарной помощи.

Напомним, что из-за обильных ливней, обрушившихся на Приморский край в ночь на 7 августа, серьёзно пострадал Уссурийский ГО, в настоящее время спасатели продолжают эвакуацию населения и не отказываются от помощи добровольцев.

Так, семеро жителей Владивостока ( Владимир Бабийчук, Илья Назаров, Иван Правило, Александр Ульянов, Фёдор Крапчетов, Павел Петров, Егор Васютин) минувшей ночью решили помочь спасателям и отправились в один из подтопленных районов – село Борисовку.

- Увидели с друзьями в социальной сети информацию о том, что требуется помощь добровольцев, и решили помочь. Взяли две надувные лодки с моторами, спасательные жилеты, гидрокостюмы и выдвинулись в «Специальное управление ФПС №35 МЧС России», где нас распределили в зону помощи эвакуации людей. За время спасательной экспедиции были эвакуированы из потопленных зон десятки семей и домашних животных, - рассказал корреспонденту РИА VladNews один из участников экспедиции Фёдор Крапчетов.

Отметим, что в настоящее время спасатели продолжают круглосуточную работу в пострадавших от стихии районах. Всего за минувшие сутки в Приморье было спасено 155 человек, 343 человека эвакуировано. Также во Владивостоке добровольцы организовали сбор гуманитарной помощи для пострадавших от затопления в Филлиповки, Занадворовки, Кравцовки и Барабаша. Оказать помощь пострадавшим от стихии могут все желающие.