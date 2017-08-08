В аэропорту Владивостока задержан наркоман

В понедельник, 7 августа, в аэропорту Владивостока сотрудниками транспортной полиции при прохождении предполетного досмотра был выявлен пассажир, у которого в пачке из-под сигарет находился сверток со смесью табака и гашишного масла. Вес наркотика средства превысил один грамм, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Со слов жителя Приморья установлено, что наркотик он изготовил из кустов дикой конопли для личного употребления.
Возбуждено уголовное по части 1 статьи 228.1 УК РФ. Максимальная санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 8 лет.