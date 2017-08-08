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Общество

Владимир Пучков: Восстановление школ, пострадавших от стихии, необходимо взять на особый контроль

Глава МЧС дал распоряжения по ситуации в Приморье
Фото: МЧС России Фото: МЧС России
Владивосток, вторник, 08 августа , РИА Vladnews.

Под руководством главы МЧС Владимира Пучкова состоялось тематическое селекторное совещание, на котором были рассмотрены вопросы подготовки школ Приморья в пострадавших от наводнения районах к началу нового учебного года, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу министерства.

Глава МЧС России потребовал уделить особое внимание школам в зонах ЧС при подготовке к учебному году. Он подчеркнул, что ученики пострадавших школ должны быть перераспределены в другие учебные заведения.

«Необходимо, чтобы все дети, которые находятся в зонах чрезвычайных ситуаций и не смогут пойти в свои школы, были перераспределены в другие учебные заведения», - сказал министр.

По его словам, восстановление зданий школ, которые пострадали от удара стихии, необходимо взять на особый контроль.

«Там, где не хватает местных ресурсов и сил, обращайтесь своевременно, чтобы к 20 августа все основные мероприятия были завершены», - отметил глава МЧС.

Министр также отметил, что в ходе подготовки к новому учебному году необходимо обеспечить пожарную безопасность и в школах, отдаленное расположение которых не позволяет своевременно прибыть на место подразделениям пожарных и спасателей.

«Готовьте предложения и создавайте систему компенсирующих мероприятий - то, что реально нужно каждой школе, особенно в отдаленных сельских поселениях, в частности, в малых школах», - сказал Владимир Пучков.

Министр также поручил начальникам региональных ГУ МЧС России подготовить и уточнить прогноз погодных условий на 1 сентября и на две недели до начала учебного года.

«Первого сентября дети пойдут в школы, и нашей общей задачей является обеспечение их безопасности на протяжении всего учебного года», - подчеркнул министр.

В ходе селекторного совещания Владимир Пучков также поднял вопрос о паводковой ситуации, сложившейся в Приморье.

В связи с введением режима ЧС на территории Приморского края министр подчеркнул, что необходимо взять на контроль все вопросы, связанные с обеспечением транспортной доступности и функционированием энергетики.

«Национальному центру управления в кризисных ситуациях взять на контроль восстановление движения на железной дороге и доведение всей необходимой информации о задержках поездов по всей линии до всех жителей нашей страны», - отметил глава МЧС России.

Владимир Пучков заслушал доклад из пострадавшего региона, согласно которому подтопленными оказались более 1 400 домов с населением более 10 тысяч человек, 7 социально значимых объектов. Пострадавших среди населения нет. Развернуты шесть пунктов временного размещения вместимостью 650 человек. В настоящее время в них находится около 200 человек. Также подтоплены 3 участка железнодорожного полотна. Кроме того, подмыты 5 участков дорог, повреждены 3 автомобильных моста.

В ликвидации последствий подтоплений задействована группировка более 300 человек и свыше 30 единиц техники. Из них 16 плавсредств и три воздушных судна. Ранее вертолетом Ми-26 МЧС России в Уссурийск были доставлены 40 спасателей Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда.

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