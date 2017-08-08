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Дожди в Приморье пошли на убыль

Незначительные осадки сохранятся в некоторых районах края
Фото: Алексей Воронин, газета Фото: Алексей Воронин, газета "Владивосток"
Владивосток, вторник, 08 августа , РИА Vladnews.

В минувшие сутки Приморье накрыли сильные ливневые дожди: 7 августа за сутки выпало от 34 до 98 мм, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примпогоду.

Больше всего осадков выпало в Хасанском районе - 391 мм и Уссурийске - 249 мм.

В 4 районах Приморского края введен режим Чрезвычайной ситуации. В настоящее время продолжаются восстановительные работы после прошедших сильных дождей. Разрушенное железнодорожное полотно было восстановлено. Движение поездов вновь открыто. Восстановлен участок дороги в районе села Тихое, а также в обе стороны восстановили движение между Раздольным и Славянкой.

На остальной территории края осадков значительно меньше, здесь местами прошли небольшие и умеренные дожди. Дневная температура воздуха составила +23…+31 °С.

Прошлой ночью дожди продолжались, но интенсивность осадков значительно снизилась. Выпало от 0.8 до 14 мм. Ночью температура воздуха понизилась до +15…+21 °С.

Во Владивостоке вчера днем было облачно, временами шел дождь. Выпало 8 мм осадков. Дул сильный юго-восточный ветер, порывы которого достигали 20 – 23 м/с. Температура воздуха не поднялась выше +23 °С.

В пригороде дневной максимум составил +26 °С. Ночью прошел дождь с грозой, с количеством 12 мм. Ночной минимум составил +19 °С.

Сегодня, 8 августа, на погоду Приморского края по-прежнему оказывают влияние фронтальные разделы, но их активность уменьшилась. В отдельных районах сохранятся дожди различной интенсивности, возможны ливни с грозами. Температура воздуха +19…+27 °С.

Во Владивостоке сегодня погода с переменной облачностью, возможен небольшой дождь. Температура воздуха +23…+26 °С.

В среду, 9 августа, синоптическая ситуация существенно не изменится. Фронтальные разделы по-прежнему будут оказывать влияние на погоду Приморского края. Однако атмосферное давление над краем будет расти, и дожди пойдут на убыль. В отдельных районах сохранятся кратковременные дожди, но их интенсивность уменьшится. Ночной фон температуры останется на прежнем уровне, а день станет теплее на 2 – 4 градуса.

Во Владивостоке ночью возможен небольшой дождь, температура воздуха +19…+21 °С. Днем без осадков, воздух прогреется до +22…+25 °С. 

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