Китайские туристы не смогли вернуться домой из-за паводка

Граница превратилась в озеро

Владивосток, вторник, 08 августа , РИА Vladnews.

Туристы из Китая, гостившие в Приморье, не смогли вернуться домой, сообщает РИА VladNews cо ссылкой на dps_vl.

Иностранцы попали с самую гущу событий накануне после сильных осадков. Граница превратилась в настоящее озеро, преодолеть которого не смогла никакая техника, в результате доставить туристов на родину так и не удалось. В результате сильного течения отдыхающих и вовсе чуть не унесло, поэтому было принято решение доставить жителей Китая обратно во Владивосток.

Напомним, что в ночь на понедельник на Приморье обрушились сильные осадки, в результате которых были затоплены некоторые районы края. В настоящее время в регионе продолжается борьба с последствиями стихии.

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