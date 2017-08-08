Мужчина получил тяжелые травмы в ДТП во Владивостоке

Наезд произошел в светлое время суток около автобусной остановки "Океанская"

Владивосток, вторник, 08 августа , РИА Vladnews.

В пригороде Владивостока 31-летний мужчина получил тяжелые травмы на трассе: он попал под колеса автомобиля Toyota Vitz, сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города.

Наезд произошел в светлое время суток около автобусной остановки "Океанская" в районе дома №244, строение 9 по улице Маковского. По предварительным данным, пешеход переходил проезжую часть в не положенном месте. Автомобиль под управлением 57-летнего мужчины двигался со стороны Владивостока в сторону Артема.

Пешеход был госпитализирован с вывихом кисти правой руки и дисторсией шейного отдела позвоночника.

Детали ДТП выясняются.

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