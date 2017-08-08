Во Владивостоке начался сбор гуманитарной помощи для пострадавших районов

Присоединиться к акции может любой желающий

Владивосток, вторник, 08 августа , РИА Vladnews.

Во Владивостоке добровольцы организовали сбор гуманитарной помощи для пострадавших от затопления в Филлиповки, Занадворовки, Кравцовки и Барабаша, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примпогоду.

Напомним, что из-за обильных ливней, обрушившихся на Приморский край в ночь на 7 августа, сразу несколько населенных пунктов Хасанского района оказались затоплены, жители остались практически без средств к существованию.

Выезд в пострадавшие населенные пункты состоится в четверг, 10 августа, с центральной площади Владивостока в 10:00. Присоединиться к гуманитарному конвою может любой желающий владелец личного автотранспорта.

Все подробности о том, куда можно принести необходимые вещи и продукты питания, можно узнать по телефонам: +7 (950) 293 70 79 (Дарья), +7 (914) 718 56 32 (Дмитрий).

Список необходимых вещей:

Первостепенная необходимость:

– питьевая вода,

– свечи, спички,

– газовые плитки с баллонами,

- пальчиковые батарейки.

Также необходимы:

– консервы, макароны, сухпайки, гречка, рис, сахар, заварка,

– одноразовая посуда,

– детское питание детям до 1 года,

– туалетные принадлежности,

– теплые вещи взрослые и детские, обувь, одеяла, пледы, подушки.