Во Владивостоке начался сбор гуманитарной помощи для пострадавших районов 13:51, 08 августа Во Владивостоке начался сбор гуманитарной помощи для пострадавших районов
В Приморье было спасено более 150 человек в затопленных районах края 13:27, 08 августа В Приморье было спасено более 150 человек в затопленных районах края
Эксперты: Дороги в Приморье - это вопрос политический 13:13, 08 августа Эксперты: Дороги в Приморье - это вопрос политический
Новостная лента
Август, 08 вторник
14:25
Как получить подарки, отдыхая? Эксклюзив
14:25
Губернатор Приморья опустился на предпоследнее место в рейтинге влияния глав субъектов РФ
14:25
Восемь красоток поборолись за корону Miss Sunrise во Владивостоке Фото
14:13
Во Владивостоке осужден студент за сбыт наркотиков
14:02
Мужчина получил тяжелые травмы в ДТП во Владивостоке
13:51
Во Владивостоке начался сбор гуманитарной помощи для пострадавших районов
13:38
Мопедист потерял пассажира при аварии во Владивостоке Эксклюзив
13:27
В Приморье было спасено более 150 человек в затопленных районах края
13:19
Владимир Пучков: Восстановление школ, пострадавших от стихии, необходимо взять на особый контроль
13:13
Эксперты: Дороги в Приморье - это вопрос политический
13:06
Во Владивостоке в лагере «Солнечный луч» стартовали две профильные смены для школьников
12:52
Иностранцы дождались шанса посетить Владивосток в упрощенном порядке
12:41
​Эксперты: От рубля ничего хорошего ждать нельзя
12:30
Во Владивостоке 2 и 3 сентября состоится уникальный праздник
12:24
580 ребят отдыхают в пришкольных лагерях Владивостока Фото
12:13
ГУФСИН Приморья: Беглого осужденного вернули в колонию Эксклюзив
12:04
Эвакуация людей с размытого Транссиба Фото
11:51
Административные комиссии Владивостока следят за соблюдением административного законодательства
11:44
Крупная партия контрафактных игрушек арестована в Приморье
11:32
​Крупная украинская бизнес-афера открылась в Приморье Эксклюзив
11:18
Осужденный сбежал из колонии и угнал автомобиль во Владивостоке
11:06
Другая галактика: Как прошел V-ROX Видео
10:55
В Приморье во время стихийного бедствия пропал человек
10:40
Женщина выпала из окна во Владивостоке
10:32
Международный форум «Природа без границ» в одиннадцатый раз пройдет во Владивостоке
10:32
Житель Приморья убил таксиста и угнал его автомобиль
10:24
Девять пунктов временного размещения для подтопленцев открыто в Приморье
10:15
Выпавший из окна ребенок в Уссурийске находится в реанимации
10:02
МЧС оценило масштабы ЧС в Приморье
09:55
В Приморье на ряде дорог ограничено движение из-за прошедшего циклона
09:44
Во Владивостоке обсудили меню для ВЭФ
09:31
Отдыхающие в Приморье сами пытаются выбраться из отрезанных стихией районов Видео
09:25
Приморский предприниматель выращивал ядовитые арбузы
Будете ли вы купаться в море после сообщений об акулах в акватории Владивостока?

Электронные версии
4177 (116) от 08 августа 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Чтобы помнили и гордились
Победные матчи дали повод для размышлений
Когда граффити – не искусство
В программе – мастер-класс по 3D-ручке, креативная пицца и мыловарение
Железнодорожникам пожелали крепкого тыла
70 от 08 августа 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Дачу – на свалку истории?
Садоводческий тур в Китай
Продал картошку? Уплати налог
А вы подали заявку на конкурс?
«Россельхозцентр» приглашает питомниководов к взаимодействию
Происшествия

Мопедист потерял пассажира при аварии во Владивостоке

Участник ДТП скрылся, оставив раненого товарища разбираться с ситуацией
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, вторник, 08 августа , РИА Vladnews.

Мопедист потерял своего 17-летнего пассажира при аварии во Владивостоке: водитель мопеда после ДТП с легковым авто скрылся, оставив своего раненого товарища разбираться с ситуацией, сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города.

Столкновение двух ТС произошло накануне около 8 часов вечера в районе дома № 22 по улице Воропаева. Автомобиль Nissan AD под управлением 57-летнего мужчины двигался со стороны улицы Фадеева. При повороте налево на прилегающую территорию автомобилистне уступил мопеду, ехавшему по полосе встречного движения. Мопед упал, но водитель двухколесного ТС поднял своего "железного коня" - и скрылся с места аварии. 

В результате аварии 17-летний пассажир мопеда получил рваную рану голени и был госпитализирован в травматологическое отделение ВКБ-2.

Детали ДТП выясняются.

Если вы стали очевидцем интересных событий - пишите, присылайте фото и видео в WhatsApp РИА VladNews по номеру + 7 994 000 01 02.

comments powered by Disqus
Похожие новости
ГУФСИН Приморья: Беглого осужденного вернули в колонию
12:13, 08 августа 2017 ГУФСИН Приморья: Беглого осужденного вернули в колонию

Мужчина проделал путь в несколько десятков километров и угнал микроавтобус во Владивостоке

Крупная партия контрафактных игрушек арестована в Приморье
11:44, 08 августа 2017 Крупная партия контрафактных игрушек арестована в Приморье

Товар поступил в адрес новосибирской фирмы из Китая

​Крупная украинская бизнес-афера открылась в Приморье
11:32, 08 августа 2017 ​Крупная украинская бизнес-афера открылась в Приморье

В деле замешаны распил денег на строительство кораблей и нелегальный труд мигрантов

Осужденный сбежал из колонии и угнал автомобиль во Владивостоке
11:18, 08 августа 2017 Осужденный сбежал из колонии и угнал автомобиль во Владивостоке

По данному факту было возбуждено уголовное дело

В Приморье во время стихийного бедствия пропал человек
10:55, 08 августа 2017 В Приморье во время стихийного бедствия пропал человек

Родные и близкие просят жителей региона помочь в поисках

Женщина выпала из окна во Владивостоке
10:40, 08 августа 2017 Женщина выпала из окна во Владивостоке

По данному факту проводится проверка

Житель Приморья убил таксиста и угнал его автомобиль
10:32, 08 августа 2017 Житель Приморья убил таксиста и угнал его автомобиль

Задержанный дал признательные показания