Мопедист потерял пассажира при аварии во Владивостоке

Участник ДТП скрылся, оставив раненого товарища разбираться с ситуацией

Владивосток, вторник, 08 августа , РИА Vladnews.

Мопедист потерял своего 17-летнего пассажира при аварии во Владивостоке: водитель мопеда после ДТП с легковым авто скрылся, оставив своего раненого товарища разбираться с ситуацией, сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города.

Столкновение двух ТС произошло накануне около 8 часов вечера в районе дома № 22 по улице Воропаева. Автомобиль Nissan AD под управлением 57-летнего мужчины двигался со стороны улицы Фадеева. При повороте налево на прилегающую территорию автомобилистне уступил мопеду, ехавшему по полосе встречного движения. Мопед упал, но водитель двухколесного ТС поднял своего "железного коня" - и скрылся с места аварии.

В результате аварии 17-летний пассажир мопеда получил рваную рану голени и был госпитализирован в травматологическое отделение ВКБ-2.

Детали ДТП выясняются.

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