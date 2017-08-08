В Приморье было спасено более 150 человек в затопленных районах края

В регионе развернуто 10 пунктов временного размещения

Владивосток, вторник, 08 августа , РИА Vladnews.

Спасатели спасли 155 человек, в том числе 21 ребенка и беременную женщину из затопленных районов Приморья, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию края. Также 343 человека эвакуировано сотрудниками Приморской поисково-спасательной службы в пострадавших районах края за минувшие сутки.

В настоящее время помощь населению оказывают 89 человек, задействовано 16 единиц техники и 12 плавсредств.

Спасатели также расчистили проезд на трассе в Надеждинском районе, где оказались заблокированы два туристических автобуса. В Хасанском районе - помогли выбраться с размытого участка дороги на «большую землю» мужчине и беременной женщине.

Всего за прошедшие сутки краевыми спасателями и пожарными в Приморье спасено 155 человек из которых 21 ребёнок, эвакуировано из зон затопления 343 человека.

Напомним, в Приморском крае из-за сильных ливневых дождей в понедельник, 7 августа, введен режим ЧС. Пострадало пять муниципалитетов – Хасанский, Михайловский, Октябрьский и Надеждинский районы, а также Уссурийский городской округ.

Всего в зону стихии попало 34 населенных пунктах, подтоплено 2 037 жилых домов с населением 13 355 человек и 2 414 придомовых территорий, 17 социально значимых объектов, повреждено 12 участков автомобильных дорог, подмыто два участка железной дороги, отрезано 8 населенных пунктов с населением 20 522 человека, в том числе более 3 528 детей.

Сейчас в регионе развернуто 10 пунктов временного размещения, вместимостью 886 человек. В данное время здесь находятся 436 человек, в том числе 93 ребенка. При необходимости в крае готовы развернуть еще два ПВР вместимостью 250 человек.