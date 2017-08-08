​Эксперты: от рубля ничего хорошего ждать нельзя

Курс валют на сегодня, 8 августа

Владивосток, вторник, 08 августа , РИА Vladnews.

Центральный банк РФ установил следующий курс валют на сегодня: доллар США составляет 60,06 рубля, а евро - 70,84 рубля, сообщает РИА VladNews со ссылкой на официальный сайт Регулятора. Профессор Финансового университета при правительстве Российской Федерации Борис Хейфец считает, что от рубля в ближайшее время ничего хорошего ждать не стоит. До конца недели отечественная валюта не изменится в стоимости, однако со следующей недели на нее может негативно могут повлиять введенные санкции в отношении России.

Во Владивостоке сегодня выгодно приобрести американскую валюту в Саммит Банке за 60,20 рубля, а продать валюту выгодно в Ум-Банке за 59,81 рубля за один доллар.

Европейскую валюту сегодня выгодно приобрести в Дальневосточном банке за 71,10 рубля, а продать валюту выгодно в Примтеркомбанке за 70,50 рубля за один евро.