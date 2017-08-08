ГУФСИН Приморья: Беглого осужденного вернули в колонию

Мужчина проделал путь в несколько десятков километров и угнал микроавтобус во Владивостоке

Владивосток, вторник, 08 августа , РИА Vladnews.

Беглый осужденный, угнавший микроавтобус во Владивостоке, оказался сбежавшим 31 июля из колонии-поселения №26 в Хасанском районе Александром Атаманенко. Как сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе приморской ФСИН, мужчина был задержан сотрудниками отделения розыска ГУФСИН, сейчас он уже возвращен в колонию.

Напомним, Атаманенко сбежал из колонии-поселения №26 в поселке Приморский Хасанского района вечером 31 июля. Через несколько дней он угнал автомобиль во Владивостоке (мужчина был неоднократно ранее судим за автоугоны).

Теперь мужчина добавил себе срок (какой именно, решит суд) - за побег и угон.