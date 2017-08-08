Эвакуация людей с размытого Транссиба

На перегоне Кипарисово – Раздольное сошли с рельс несколько вагонов

Владивосток, вторник, 08 августа , РИА Vladnews.

Ливневые дожди, накрывшие юг Приморья в ночь с 6 на 7 августа, принесли в регион разливы рек, затопления сельхозугодий, жилых домов и придомовых территорий, обрушения автомобильных мостов, многочисленные подмывы грунта, проседания и разрушения железнодорожного полотна, сообщает РИА VladNews. Из-за чего движение по Транссибирской магистрали прекращено в обоих направлениях.

В минувший понедельник на перегоне Кипарисово – Раздольное, недалеко от села Раздольное Надеждинского района, сошли с рельс несколько грузовых вагонов.

Сообщения Главного управления МЧС России по Приморскому краю о ситуации на железной дороге напоминали тревожные сводки с фронта. В районе станции Баневурово из-за подмыва рельс завалились на бок три грузовых вагона. Из-за ЧП были задержаны три пассажирских поезда: № 352 сообщением Советская Гавань - Владивосток, в котором находилось 589 человек, в том числе 50 детей, поезд № 6 сообщением Хабаровск – Владивосток и № 201 сообщением Хабаровск – Владивосток. Кроме того, были отменены все пригородные электропоезда, следующие по маршруту Владивосток – Уссурийск. На железной дороге образовался транспортный коллапс.

По данным Владивостокского отделения ДВЖД на 7 августа, до пункта назначения не добрались 1247 пассажиров. До Уссурийска и Владивостока их довозили на автобусах, предоставленных местными автопредприятиями.

- Утром 7 августа мы получили обращение краевого ГО и ЧС с просьбой предоставить автобусы для перевозки пассажиров поездов, застрявших на железнодорожных станциях из-за разгула стихии, - рассказал корреспонденту «В» Дмитрий Тройнич, специалист управления транспорта администрации Владивостока. - Мы обратились за помощью к компаниям-перевозчикам «Ространс», «Владавто», «ДВ-ТрансСети», «КАСЛАР», «Скорость», «Дальтранс-ДВ», «Восток-Авто» и ни от кого не было отказа. Компания «Владавто» даже выделила четыре автобуса. Изначально город был готов предоставить 20 автобусов. Но к полудню ситуация с вывозом пассажиров стала нормализоваться, и, как сообщили нам железнодорожники, всего необходимо шесть автобусов для вывоза людей со станции Новошахтинская, где дожидаются отправки 180 человек. Из них 138 ехали до Владивостока, 34 – до Уссурийска и 8 – до станции Угольной. Мы туда направили два комфортабельных междугородных автобуса компании «Ространс» и четыре автобуса компании «Владавто», которые сняли с городских маршрутов. Автобусы выехали из Владивостока в 14 часов 15 минут.

Вместе с городскими автобусами в Новошахтинск отправился и корреспондент газеты «Владивосток».

…Станция Новошахтинская, что в 140 километрах от краевого центра, стала вынужденным финишем для нескольких пассажирских поездов, следовавших до Владивостока. Поезда прибывали сюда весь минувший понедельник. Первым в 8 часов утра пришел поезд № 201 (Хабаровск-Владивосток), 180 пассажиров которого нам предстояло вывезти на «большую землю». Но, пока мы ехали из Владивостока до поселка Новошахтинска, ситуация изменилась: 50 пассажиров выбрались из «ловушки» самостоятельно, за большинством приехали родственники и друзья, остальные воспользовались услугами такси.

По словам пассажиров, таксисты, воспользовавшись ситуацией, безбожно обдирали соотечественников, попавших в беду. За трафик до Уссурийска они просили три тысячи рублей, до Владивостока – пять тысяч. Хотя в обычные дни от Новошахтинска до того же Уссурийска можно доехать на такси за «штуку». И граждане соглашались на эти грабительские условия. Потому что, никто не знал, когда придут автобусы и придут ли вообще. Это, во-первых. Во-вторых, среди пассажиров поезда № 202 было много детей дошкольного возраста. Люди, в основном жители Хабаровска, ехали семьями отдыхать на морское побережье, а тут, как назло, природный катаклизм!

Первыми принимали людей междугородние автобусы компании «Ространс», они взяли 90 человек до Владивостока. Забегая вперед, скажем, что в этот же день один из автобусов сделает еще рейс по этому же маршруту. Железнодорожники почему-то забыли сообщить, что кроме поезда № 201 на станцию Новошахтинская прибудут еще пассажирский поезд № 208. И, как следствие, понадобятся пять дополнительных автобусов. Но эта проблема образуется на час позже…

Предполагалось, что в мягких междугородних автобусах разместят женщин и детей. Но первыми в салон полезли мужчины, расталкивая локтями представителей слабого пола. Из-за чего образовалась давка и, как следствие, скандал. Наверное, такая же картина была на «Титанике» в его первый и последний рейс в 1912 году.

Громче всех драли горло две женщины крупного телосложения, от которых несло перегаром. Дамы, не смущаясь присутствующих, матом крыли в хвост и гриву железнодорожников, сотрудников МЧС и начальника станции, которые якобы не предоставили им продукты питания и воду. Хотя железнодорожники совместно с компанией «Уссурийскторг» организовали снабжение пассажиров бутилированной водой, мясными консервами, печеньем, сублимированной лапшой, чаем в пакетиках. И все это бесплатно. При желании можно было утолить голод. Но скандалисткам хотелось чего-то большего. Видимо, душа просила. Дамы возмущались, что на станции нет магазина, где бы они смогли удовлетворить свои потребности.

- Вы знаете, чего только я сегодня не наслушалась. Наша станция – не пассажирская, а грузовая. Здесь не предусмотрены магазины и вообще торговля. Тем не менее, мы помогали людям, чем могли. Но, вы сами видите, люди не понимают доброго отношения, - устало говорит корреспонденту «Владивостока» начальник станции Новошахтинская Татьяна Алексеевна Куц. По ее словам, за 37 лет работы на станции ничего подобного не было. Вот в прошлом году тоже ливень был сильный, но поезда ходили без перебоев.

- Мы узнали о разрушении дороги по прибытию в Новошахтинск, - говорит начальник поезда № 201 Виктория Максимова. - Это было в 8 часов 20 минут утра. Все запасы воды, что у нас были, мы сразу же раздали пассажирам. Информация, которую мы получали, сразу же передавали по трансляции в поезде. Но сейчас у каждого телефон подключен к интернету, поэтому люди знали, что происходит. Лучше бы нас остановили в Сибирцево или на станции Озерная Падь, которая находится в населенном пункте, и откуда можно выехать на рейсовом автобусе или на такси. Даже можно сходить в магазин. Людям было бы намного проще.

- Ситуация, возникшая на дороге, не зависела от людей. Это природный катаклизм. И в данной ситуации люди, как могут, так и отрабатывают, по большому счету. Я считаю, что все отработали нормально. Фактически, на «ура», - такую оценку операции по эвакуации пассажиров дал Андрей Лузин, начальник поезда № 208. Отдельную благодарность Андрей Николаевич просил передать через газету «Владивосток» руководителям предприятий, предоставивших автобусы для перевозки пассажиров. Что мы и делаем с удовольствием.