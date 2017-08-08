Во Владивостоке 2 и 3 сентября состоится уникальный праздник

Вход свободный

Владивосток, вторник, 08 августа , РИА Vladnews.

2 и 3 сентября 2017 года, впервые во Владивостоке, в парке Минного городка пройдёт красочное мероприятие, посвященное Дню знаний – «Краски детства», сообщает корреспондент РИА VladNews.

Дети и взрослые на четыре часа окунутся в атмосферу праздника с танцами и яркой краской HOLY. На сцене будут выступать инструкторы из Владивостока и Артёма по программе Zumba fitness и Zumba kids, команда танцевальной студии LOCA, DJ Arlekina и ведущая Светлана Фурор. Конкурсы и подарки гарантированы.

Для удобства посетителей на территории парка будут стоять палатки, где можно приобрести краски и воду. Краска безвредна для здоровья и легко отстирывается от одежды. На протяжении всего мероприятия будет производиться профессиональная фото- и видеосъёмка. Вход на мероприятие свободный.