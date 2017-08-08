​Крупная украинская бизнес-афера открылась в Приморье

В деле замешаны распил денег на строительство кораблей и нелегальный труд мигрантов

Владивосток, вторник, 08 августа , РИА Vladnews.

Крупная украинская афера в области судостроения открылась в Приморье: как сообщил корреспонденту РИА VladNews информированный источник в правоохранительных органах, речь идет о мошеннике из Украине, "распилившем" со своим приморским подельником 75 миллионов рублей, выделенных Дальневосточным центром судостроения и судоремонта на достройку двух танкеров, а также о нелегальном трудоустройстве граждан Украины на гособоронзаказах в городе Находка. Позднее мужчина провернул аналогичную схему во Владивостоке.

Как стало известно, один из трех главных участников аферы приехал из Украины в 2013 году - после того, как был уличен у себя на родине в крупных мошеннических махинациях. В Приморье он занялся весьма доходным бизнесом: открыл в городе Находка на базе местного судоремонтного завода ООО, - по официальным данным, занятое строительством и ремонтом судом, а также строительством зданий.

На деле, компания приняла заказ на достройку двух судов. Работы выполнялись нанятыми местными жителями и гражданами Украины, которые по закону не имеют права работать в системе гособоронзаказа. Однако люди работали - большинство неофициально, и поголовно все они трудились за "копейки". В итоге, почти все работники ООО не получили свою зарплату (причем, в основном не доплатили как раз русским). В это время оба учредителя компании (мошенник из Украины и его подельник из Приморья) за несколько месяцев разделили "по-братски" 75 миллионов рублей (потратив деньги, в том числе, и на новые дорогие авто). Но когда "распил" финансов закончился, "бизнесмены" поссорились и разбежались. А украинский гость Приморья с двумя новыми товарищами открыл уже другое предприятие (теперь во Владивостоке). На данный момент оно уже находится в предбанкротном состоянии, имеет массу долгов по зарплате работникам-мигрантам с Украины, а также по аренде и по невыполненным заказам.

Возбуждено и расследуется уголовное дело; под следствием - один из подельников украинского "бизнесмена". Материалы находятся в прокуратуре Владивостока и Следственном комитете Приморья.

Часть работников второго открытого украинским гостем предприятия подали заявления в трудовую инспекцию на гендиректора компании.