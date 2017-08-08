Во Владивостоке осужден студент за сбыт наркотиков

Злоумышленник получил 8 лет «строгача»

Владивосток, вторник, 08 августа , РИА Vladnews.

Житель Владивостока осужден за незаконный сбыт наркотических средств, совершенный в значительном размере, сообщает РИА VladNews со ссылкой на прокуратуру края.

Установлено, что в январе 2016 года, находясь на территории ВУЗа, где обучался на 4-м курсе, сбыл за 1,2 тыс. рублей наркотическое средство – масло каннабиса (гашишное масло) массой 0,55 гр, замаскированное в обертку из-под конфеты.

Продажа наркотика происходила под контролем правоохранительных органов, поэтому запрещенное вещество было изъято из оборота сразу же после фиксирования факта сбыта. О возможности приобретения наркотического средства фигурант сообщал своим знакомым, среди которых были и студенты, посредством рассылки им смс-сообщений.

Следует отметить, что сам сбытчик согласно выводам судебно-наркологической экспертизы не являлся потребителем наркотических средств.

Суд признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.