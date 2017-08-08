В Приморье во время стихийного бедствия пропал человек

В Уссурийске во время стихийного бедствия в ночь с 6 на 7 августа пропал Семенов Владимир, 1946 г.р., сообщает РИА VladNews со ссылкой на dps_control.
В последний раз мужчину видели в районе Пивзаводских садов, Садовое общество «Пищевик» и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.
Приметы: на вид 70 лет, рост 180 см, худощавого телосложения.
Был одет: роба синяя, военная камуфлированная кепка, кирзовые сапоги.
Особые приметы: на верхней и нижней челюсти частично отсутствуют зубы.
Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о местонахождении Владимира, просим позвонить по телефонам:
8 (4234) 32 – 30 – 31 или 02– полиция;
8 914 721 22 32– волонтеры;
или написать на почту primpoisk25@gmail.com.