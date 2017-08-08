В Приморье во время стихийного бедствия пропал человек 10:55, 08 августа В Приморье во время стихийного бедствия пропал человек
Губернатор Приморья опустился на предпоследнее место в рейтинге влияния глав субъектов РФ 10:44, 08 августа Губернатор Приморья опустился на предпоследнее место в рейтинге влияния глав субъектов РФ
Женщина выпала из окна во Владивостоке 10:40, 08 августа Женщина выпала из окна во Владивостоке
Новостная лента
Август, 08 вторник
11:23
Как получить подарки, отдыхая? Эксклюзив
11:23
Восемь красоток поборолись за корону Miss Sunrise во Владивостоке Фото
11:23
Антон Лубченко: Я никогда не считал себя экстравагантным… Эксклюзив
11:18
Осужденный сбежал из колонии и угнал автомобиль во Владивостоке
11:06
Другая галактика: Как прошел V-ROX Видео
10:55
В Приморье во время стихийного бедствия пропал человек
10:44
Губернатор Приморья опустился на предпоследнее место в рейтинге влияния глав субъектов РФ
10:40
Женщина выпала из окна во Владивостоке
10:32
Международный форум «Природа без границ» в одиннадцатый раз пройдет во Владивостоке
10:32
Житель Приморья убил таксиста и угнал его автомобиль
10:24
Девять пунктов временного размещения для подтопленцев открыто в Приморье
10:15
Выпавший из окна ребенок в Уссурийске находится в реанимации
10:02
МЧС оценило масштабы ЧС в Приморье
09:55
В Приморье на ряде дорог ограничено движение из-за прошедшего циклона
09:44
Во Владивостоке обсудили меню для ВЭФ
09:31
Отдыхающие в Приморье сами пытаются выбраться из отрезанных стихией районов Видео
09:25
Приморский предприниматель выращивал ядовитые арбузы
09:12
В Приморье ликвидирован разлив мазута
08:56
В Приморье имеется вероятность стихийных бедствий
08:51
Движение поездов в Приморском крае частично восстановлено
08:38
Нужно ли извиняться перед ребенком?
08:31
Два авиарейса прибывают во Владивосток раньше времени, два – задерживаются
08:23
Часть Владивостока останется без света во вторник, 8 августа Адреса
08:16
Несколько домов во Владивостоке останутся без водоснабжения сегодня, 8 августа Адреса
08:13
Во Владивостоке сегодня облачно и дождливо
08:11
Гороскоп на 8 августа
07:46
Приморью грозит новое опасное заболевание
06:23
На Орлиной сопке во Владивостоке появился дальневосточный леопард Видео
05:26
Как не навредить ребенку портфелем?
04:33
Горожан приглашают обсудить плюсы и минусы территориального общественного самоуправления во Владивостоке
03:27
Третье общественное обсуждение по вопросу выбора земельных участков для многодетных семей прошло во Владивостоке Фото
02:32
Выставка «Высокие джинсовые материи» открылась во Владивостоке Фото
01:29
Во Владивостоке пройдет турнир по пляжному волейболу
Будете ли вы купаться в море после сообщений об акулах в акватории Владивостока?

Электронные версии
4177 (116) от 08 августа 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Чтобы помнили и гордились
Победные матчи дали повод для размышлений
Когда граффити – не искусство
В программе – мастер-класс по 3D-ручке, креативная пицца и мыловарение
Железнодорожникам пожелали крепкого тыла
70 от 08 августа 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Дачу – на свалку истории?
Садоводческий тур в Китай
Продал картошку? Уплати налог
А вы подали заявку на конкурс?
«Россельхозцентр» приглашает питомниководов к взаимодействию
Происшествия

В Приморье во время стихийного бедствия пропал человек

Родные и близкие просят помощи
Фото: dps_control Фото: dps_control
Владивосток, вторник, 08 августа , РИА Vladnews.

В Уссурийске во время стихийного бедствия в ночь с 6 на 7 августа пропал Семенов Владимир, 1946 г.р., сообщает РИА VladNews со ссылкой на dps_control.

В последний раз мужчину видели в районе Пивзаводских садов, Садовое общество «Пищевик» и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Приметы: на вид 70 лет, рост 180 см, худощавого телосложения.

Был одет: роба синяя, военная камуфлированная кепка, кирзовые сапоги.

Особые приметы: на верхней и нижней челюсти частично отсутствуют зубы.

Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о местонахождении Владимира, просим позвонить по телефонам:

8 (4234) 32 – 30 – 31 или 02– полиция;

8 914 721 22 32– волонтеры;

или написать на почту primpoisk25@gmail.com.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Женщина выпала из окна во Владивостоке
10:40, 08 августа 2017 Женщина выпала из окна во Владивостоке

По данному факту проводится проверка

Житель Приморья убил таксиста и угнал его автомобиль
10:32, 08 августа 2017 Житель Приморья убил таксиста и угнал его автомобиль

Задержанный дал признательные показания

Выпавший из окна ребенок в Уссурийске находится в реанимации
10:15, 08 августа 2017 Выпавший из окна ребенок в Уссурийске находится в реанимации

В настоящее время по данному факту проводится проверка

Приморский предприниматель выращивал ядовитые арбузы
09:25, 08 августа 2017 Приморский предприниматель выращивал ядовитые арбузы

Предпринимателю грозит штраф до 40 тысяч рублей

В Приморье ликвидирован разлив мазута
09:12, 08 августа 2017 В Приморье ликвидирован разлив мазута

Топливо попало в акваторию Находки с судна из Того

Стихия нанесла удар по больницам Приморья
17:32, 07 августа 2017 Стихия нанесла удар по больницам Приморья

Пострадали Уссурийский городской округ и Хасанский район

Прокуратура взяла на контроль потоп в Уссурийске
16:15, 07 августа 2017 Прокуратура взяла на контроль потоп в Уссурийске

В округе введен режим ЧС