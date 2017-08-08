Иностранцы дождались шанса посетить Владивосток в упрощенном порядке

Начало выдачи электронных виз было запланировано на 1 августа - но начнется только с 12-го

Владивосток, вторник, 08 августа , РИА Vladnews.

Со вторника, 8 августа, начал работу сайт МИД России по выдаче электронных виз иностранным гражданам для посещения территории СП Владивосток, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу министерства. Через сайт однократную деловую, гуманитарную или туристическую визу смогут граждане 18 стран: Алжир, Бахрейн, Бруней, Индия, Иран, Катар, Китайская Народная Республика, Корейская Народно-Демократическая Республика, Кувейт, Марокко, Мексика, Объединенные Арабские Эмираты, Оман, Саудовская Аравия, Сингапур, Тунис, Турция, Япония.

Электронные визы выдаются в течение 4 дней на срок до 8 суток и будут действовать в течение месяца после одобрения. При этом, граждане иностранных государств, въехавших на территорию ДФО по электроным визам, не смогут выехать за пределы региона официально заверенного пребывания (так как сейчас в этом режиме работают только владивостокские морской порт и аэропорт, то они смогут посетить только Приморье). В дальнейшем режим электронных виз распространится на Камчатку, Хабаровский край, Сахалин и Чукотку.

Отметим, что ранее начало работы пунктов пропуска в режиме электронных виз анонсировалось (в том числе и в законе) на 1 августа. Однако произошла заминка с началом работы сайта, что фактически отодвинуло сроки реализации проекта на неделю.