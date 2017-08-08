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Осужденный сбежал из колонии и угнал автомобиль во Владивостоке

По данному факту было возбуждено уголовное дело
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, вторник, 08 августа , РИА Vladnews.

В отдел полиции поступило сообщение от жителя Владивостока, который сообщил, что вечером с придомовой территории в районе улицы Некрасовской похищен его автомобиль марки Toyota Town Ace, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

Ориентировка на похищенный микроавтобус была передана наружным нарядам полиции. В ходе розыска инспекторы дорожно-патрульной службы УМВД России по городу Владивостоку обнаружили автомобиль, подходящий по приметам в районе улицы Тунгуской. Внешних повреждений на иномарке не обнаружено.

В ходе розыска сотрудники полиции установили личность и задержали 29-летнего ранее неоднократно судимого за аналогичные преступления жителя краевой столицы, который самовольно покинул колонию-поселение. Задержанный дал признательные показания и пояснил, что похитил автомобиль, чтобы покататься.

По данному факту было возбуждено уголовное дело.

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