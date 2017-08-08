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Крупная партия контрафактных игрушек арестована в Приморье

Товар поступил в адрес новосибирской фирмы из Китая
Фото: ДВТУ Фото: ДВТУ
Владивосток, вторник, 08 августа , РИА Vladnews.

В Приморье Находкинская таможня возбудила два дела об административном правонарушении по признакам незаконного использования товарного знака «HOT WHEELS»: в адрес новосибирской фирмы из КНР были ввезены контейнеры с игрушками, в которых находились, в том числе, детские машинки. В ходе таможенного досмотра установлено, что машинки имеют маркировку «HOT SPEED», сходную до степени смешения с товарным знаком «HOT WHEELS», которому предоставлена правовая охрана на территории РФ, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ДВТУ.

Представитель правообладателя товарного знака подтвердил, что ввоз детских машинок совершен с незаконным использованием товарного знака. С фирмой из Новосибирска не заключалось соглашение об использовании товарного знака с целью ввоза на территории РФ. Правообладатель оценил ущерб на сумму 750 тысяч рублей. Около 1,5 тысяч контрафактных машинок изъято. В соответствии с ч.1 ст. 14.10 КоАП России правонарушителя ждет наказание в виде штрафа с конфискацией товаров.

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