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Общество

Девять пунктов временного размещения для подтопленцев открыто в Приморье

Они работают в четырех пострадавших от удара стихии муниципалитетах
Фото: ГКУ по делам ГО и ЧС в Приморье Фото: ГКУ по делам ГО и ЧС в Приморье
Владивосток, вторник, 08 августа , РИА Vladnews.

Пункты временного размещения (ПВР) открыты в Надеждинском, Михайловском, Хасанском районах и Уссурийском городском округе Приморского края, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Управления ГО и ЧС региона. Сюда доставляют тех, чьи дома оказались подтоплены из-за ливней, прошедших в Приморье в ночь с воскресенья на понедельник.

Как сообщили в учреждении по делам ГО и ЧС Приморского края, ПВР открыты в селе Барабаш и поселке Славянка Хасанского района, в поселке Раздольное Надеждинского района, в селах Кремово, Михайловка, Осиновка и Ивановка Михаловского района; еще два ПВР работают в Уссурийске.

«Все пункты рассчитаны на пребывание от 50 до 250 человек каждый, размещённые в них люди обеспечены всем необходимым, в том числе питанием», – рассказали в ведомстве.

Сейчас в ПВРах размещено 35 человек, в том числе 18 детей. 33 человека находятся в ПВРах Уссурийска и два человека в пункте временного размещения села Михайловка.

В свою очередь специалисты Центра медицины катастроф Приморья призывают граждан, находящихся на побережье Хасанского района, повременить с возвращением домой. В результате последствий сильных дождей, ограничено движение на трассе Раздольное–Хасан. Отдыхающих просят оставаться на месте и при необходимости переждать стихию в пунктах временного размещения.

«Мы призываем проявить благоразумие и не пытаться выехать с туристических баз и других мест отдыха по направлению к Раздольному. Из-за того, что проехать по дороге невозможно, там образовалась огромная пробка», – отметили специалисты.

По информации пресс-секретаря депутата ЗС ПК Константина Богданенко, в Слявянке туристы, оставшиеся на выходные на побережье, размещены в пунктах временного размещения в школах поселка - их насчитывается более 120 человек.

Напомним, в результате ливней оказались затопленными несколько населенных пунктов в Хасанском, Надеждинском районах и Уссурийском городском округе. Наибольшее количество осадков – более 250 миллиметров – выпало в селе Барабаш Хасанского района, в Уссурийске – более 200 миллиметров, здесь уже введен режим ЧС.

Оказались подтопленными Кравцовка, Барабаш, Занадворовка в Хасанском районе, Уссурийск, село Кроуновка, села Тихое, Оленевод в Надеждинском районе. Перемыта трасса возле села Занадворовка и Барабаша в Хасанском и Надеждинском районах. Переливы через дороги отмечаются в Уссурийском ГО, нет проезда к селу Кроуновка.

Также есть нарушения в электроснабжении в пострадавших районах, там работают восстановительные бригады.

Отметим, в крае со 2 августа был введен режим повышенной готовности в связи с возможной непогодой. Сформированы аварийные запасы топлива и расходных материалов для устранения поломок на объектах энергетики и жилищно-коммунального комплекса, усилены аварийные бригады, произведено оповещение населения и гостей края, в том числе и отдыхающих из других регионов.

Начало восстановительных работ запланировано на время сразу же после спада воды. Пострадавшим от стихии гражданам обещают выплатить компенсации.

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