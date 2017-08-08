Во Владивостоке в лагере «Солнечный луч» стартовали две профильные смены для школьников

Участниками смены «Твоё время!» стали 35 активных школьников

Владивосток, вторник, 08 августа , РИА Vladnews.

Во Владивостоке на базе оздоровительного лагеря «Солнечный луч» стартовали две бесплатные профильные смены для школьников – «Твоё время!» и «Звёзды КВН». Они организованы администрацией Владивостока совместно с региональным отделением «Российского движения школьников» и организацией «Приморский КВН». Старшеклассники будут отдыхать в лагере до 19 августа,сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию города.

Участниками смены «Твоё время!» стали 35 активных школьников Владивостока. Программа пребывания включает в себя большое количество образовательных и развлекательных мероприятий: занятия по ораторскому искусству, командной работе, тайм-менеджменту, развитию коммуникативных навыков, репортажной фотосъемке, написанию пресс-релизов, организации работы школьного пресс-центра, социальному проектированию и многое другое. Также участников смены ждут встречи с молодыми профессионалами и лидерами различных сфер общественной жизни города.

В смене «Звёзды КВН» также отдыхают 35 школьных активистов. Их ждут мастер-классы по написанию шуток, изучение актёрского мастерства и культуры речи и многое другое. Финальной точкой смены станет отчетный концерт, куда будут приглашены родители ребят и молодежные лидеры города. По окончании смены будет названа команда-чемпион.