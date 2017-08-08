Административные комиссии Владивостока следят за соблюдением административного законодательства

Порядка 100 протоколов об административных правонарушениях было рассмотрено на минувшей неделе

Владивосток, вторник, 08 августа , РИА Vladnews.

Порядка 100 протоколов об административных правонарушениях было рассмотрено на минувшей неделе административными комиссиями пяти районов Владивостока. Нарушителям законодательства предстоит заплатить штрафы на общую сумму почти 320 тысяч рублей, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию города.

Так, комиссия Фрунзенского района рассмотрела свыше 20 протоколов об административных правонарушениях, среди них четыре составлены на юридические лица.

Одной из строительных компаний Владивостока предстоит заплатить штраф в размере 50 тысяч рублей за проведение земляных работ на Семеновской, 9 без разрешительного ордера. По решению комиссии такой же штраф выписан салону красоты, расположенному на Алеутской, 19, за размещение рекламной вывески без согласования.

Размещение лотка с овощами и фруктами на тротуаре на проспекте Острякова, 1 обойдётся нерадивому продавцу в 60 тысяч рублей – за торговлю и оказание услуг в неположенном месте, а также незаконное размещение объектов юрлицу выписаны два штрафа по 30 тысяч рублей.

Напомним, представители административных комиссий Ленинского, Фрунзенского, Первореченского, Первомайского и Советского районов города каждый день следят за соблюдением гражданами и предприятиями всех форм собственности административного законодательства.