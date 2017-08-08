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Общество

580 ребят отдыхают в пришкольных лагерях Владивостока

В 20 лагерях отдыхают школьники от 6,5 до 15 лет
Фото: vlc.ru Фото: vlc.ru
Владивосток, вторник, 08 августа , РИА Vladnews.

Третья смена пришкольных оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей продолжает работу во Владивостоке. Сейчас летние лагеря посещают 580 школьников приморской столицы, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию города.

В пришкольном лагере школы № 79 оздоравливается 40 ребят. Чтобы сделать пребывание детей интересным и полезным, руководителем лагеря Еленой Якубчик подготовлена насыщенная программа. Творческие, познавательные и спортивно-оздоровительные мероприятия проводятся ежедневно. Школьники участвуют в викторинах, эстафетах, конкурсах, концертах, соревнованиях.

Вчера, 7 августа, состоялся ряд мероприятий, посвящённый Дню памяти атомной бомбардировки Хиросимы. Ребятам рассказали об этих печальных событиях, Второй мировой войне. Кроме того, здесь состоялся мастер-класс по оригами – школьники научились делать бумажных журавликов.

«Когда делаешь что-то впервые, то можно загадывать желание, – уверена школьница Агата Межерицкая.Я сделала бумажного журавлика, моё желание – чтобы в мире больше никогда не было войн, царила гармония».

«А я хочу, чтобы все люди были здоровы», - говорит Ваня Струнин.

«Мы составляем программу в зависимости от интересов детей, - рассказала Елена Якубчик. – Так, у нас уже состоялся ряд мастер-классов, дискотека, конкурс строя и песен, «Весёлые старты», соревнования по пионерболу, мы побывали в кино. Планируем выезд в музей, День фотографии, игру «Поле чудес», фестиваль «Растяни меха гармошка» и другие мероприятия».

Как сообщили в управлении по работе с муниципальными учреждениями образования администрации Владивостока, вторая смена стартовала 31 июля. В 20 лагерях отдыхают школьники от 6,5 до 15 лет. Всего за лето 2017 года пришкольные лагеря посетят более 10 000 ребят.

Лагеря с дневным пребыванием детей работают с 8:30 до 14:30, смена длится 15 рабочих дней. Пребывание в лагере, программа и двухразовое питание – бесплатные. Родители оплачивают своим детям только билеты в кинотеатры, музеи, театры.

Организация отдыха, оздоровления и занятости школьников во время каникул ведётся в рамках программы «Развитие образования города Владивостока» на 2014 – 2019 годы, разработанной по распоряжению главы города Игоря Пушкарёва.

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