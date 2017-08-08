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Житель Приморья убил таксиста и угнал его автомобиль

Задержанный дал признательные показания
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, вторник, 08 августа , РИА Vladnews.

В отдел полиции поступило сообщение от жителя Приморья, который рассказал, что около дома на улице Приморская обнаружил тело мужчины с признаками насильственной смерти, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

Сотрудники уголовного розыска и представители следственного комитета установили, что потерпевший – 49-летний местный житель - работник таксомоторной компании, с которым ночью у диспетчера пропала связь.

В ходе розыска сотрудники полиции задержали 42-летнего жителя села Хвалынка, которого потерпевший вез последним. Злоумышленник был задержан в течение 10 часов: он передвигался на похищенной у потерпевшего автомашине.Мужчину доставили в отдел полиции, где он дал признательные показания.

В настоящее время задержанный находится под стражей.

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