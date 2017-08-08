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Выпавший из окна ребенок в Уссурийске находится в реанимации

В настоящее время по данному факту проводится проверка
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, вторник, 08 августа , РИА Vladnews.

В отдел полиции поступило сообщение от сотрудников скорой помощи, которые рассказали, что из окна третьего этажа пятиэтажного жилого дома на улице Чичерина выпал четырехлетний ребенок, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции, которые установили, что мальчик проживает в полной семье. В момент происшествия мать вышла в соседнюю комнату. Ребенок, оставшись без присмотра, встал на подлокотник дивана, с которого перебрался на подоконник и, открыв настежь окно, вместе с москитной сеткой выпал на тротуар. На улице ребенка сразу обнаружили прохожие, которые вызвали скорую медицинскую помощь и полицию.

Прибывшие на место происшествия медики транспортировали мальчика в городскую больницу. В настоящее время ребенок находится в реанимации.

Как сообщили в инспекции по делам несовершеннолетних, семья ребенка характеризуется положительно, на учете в органах внутренних дел не состоит.

В настоящее время по данному факту проводится проверка.

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