В Приморье на ряде дорог ограничено движение из-за прошедшего циклона

В пяти районах края был введен режим ЧС

Владивосток, вторник, 08 августа , РИА Vladnews.

В ночь на 7 августа Приморье оказалось под влиянием циклона, в результате обильного выпадения осадков, произошло поднятие уровня рек Раковка, Борисовка, Осиновка, Раздольная в нижнем течении, Амба, Первая речка, разлив и выход из берегов. В пяти районах Приморского края введен режим ЧС: Уссурийский ГО, Хасанский МР, Надеждинский МР, Михайловский МР, Октябрьский МР. Сотрудники Госавтоинспекции несут службу в усиленном режиме, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

В результате ЧС произошло повреждение следующих автомобильных дорог:

- 10 км. автомобильной дороги регионального значения «Раздольное – Хасан» (п. Тихое). Разрушено покрытие вблизи мостового перехода и обустройство мостового перехода через р. Первая речка. Движение на указанном участке ограничено;

- 20 км. автомобильной дороги регионального значения «Раздольное – Хасан» (п. Нежино). Разрушено покрытие вблизи мостового перехода и обустройство мостового перехода через р. Нежинка. Движение на указанном участке ограничено;

- 74 км. автомобильной дороги регионального значения «Раздольное – Хасан» (вблизи п. Барабаш). Разрушено покрытие проезжей части шириной до 4 м. протяженностью до 100 м. глубиной до 3 м. Движение на указанном участке не ограничивалось;

- 3 км. автомобильной дороги регионального значения «Раздольное – Хасан». Разрушено покрытие проезжей части шириной до 1,2 м. протяженностью до 10 м. глубиной до 4 м. Движение на указанном участке не ограничивалось.

- 3 км. автомобильной дороги регионального значения «Хабаровск-Владивосток - Алексеевка». Разрушено покрытие вблизи мостового перехода. Движение на указанном участке ограничено.

Произошло подтопление:

- 608 км. автомобильной дороги федерального значения «А-370 Уссури». Движение на указанном участке не ограничивалось.

- 646 км. автомобильной дороги федерального значения «А-370 Уссури». Движение на указанном участке не ограничивалось.

- 6 км. автомобильной дороги регионального значения «Подъезд к с. Покровка от автодороги Галенки - Новогеоргиевка». Движение на указанном участке не ограничивалось.

- от 7-9 км. автомобильной дороги регионального значения «Подъезд к с. Покровка от Уссурийск – Пограничный». Движение на указанном участке не ограничивалось.

- 18 км. автомобильной дороги регионального значения «Уссурийск - Пограничный – госграница». Движение на указанном участке ограничено.

- 2 км. автомобильной дороги регионального значения «Доброполье - Николо-Львовское - Корсаковка – Кроуновка». Временный объезд по р. Кроуновка. Движение на указанном участке ограничено.

- 16-18 км. автомобильной дороги регионального значения «Михайловка – Дальнее». Движение на указанном участке ограничено.

Произошел сход грунта на проезжую часть на 1-3 км. автомобильной дороги регионального значения «Раздольное – Хасан» и на улично-дорожной сети п. Раздольное.

Для проведения аварийно-спасательных и аварийно-восстановительных работ привлечено 369 человек и 39 единиц транспорта.

Помимо задействованных в непосредственной ликвидации последствий ЧС в местах подтоплений несут службу дополнительные наряды ДПС. Всем участникам дорожного движения в случае возникновения сложной ситуации необходимо обращаться за помощью к сотрудникам Госавтоинспекции. Инспекторы дорожно-патрульной службы окажут содействие, при необходимости помогут с вызовом технической службы или эвакуатора.

Жителям и гостям края необходимо соблюдать осторожность при движении в неблагоприятных погодных условиях, по возможности отказаться от использования личного автотранспорта.