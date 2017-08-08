Отдыхающие в Приморье сами пытаются выбраться из отрезанных стихией районов 09:31, 08 августа Отдыхающие в Приморье сами пытаются выбраться из отрезанных стихией районов (Видео)
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Общество

Отдыхающие в Приморье сами пытаются выбраться из отрезанных стихией районов

Люди не боятся ставить под угрозу свою жизнь
Фото: dps_control Фото: dps_control
Владивосток, вторник, 08 августа , РИА Vladnews.

Отдыхающие в Приморье самостоятельно пытаются преодолеть размытые участки дороги, сообщает РИА VladNews со ссылкой на dps_control.

Так, в районе моста близ поселка Тихий отдыхающие сами пытаются преодолеть опасные участки дороги, чтобы выбраться из западни.

На видеозаписи, которая появилась накануне в сети видно, что отдыхающие, положив под колеса доски, пытаются преодолеть размытые участки дороги в Приморье.

Напомним, что из-за сильного дождя в Приморье оказались отрезанными от «большой земли» несколько населенных пунктов, многие отдыхающие даже не смогли вернуться домой.

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