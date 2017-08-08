Отдыхающие в Приморье сами пытаются выбраться из отрезанных стихией районов

Отдыхающие в Приморье самостоятельно пытаются преодолеть размытые участки дороги, сообщает РИА VladNews со ссылкой на dps_control.
Так, в районе моста близ поселка Тихий отдыхающие сами пытаются преодолеть опасные участки дороги, чтобы выбраться из западни.
На видеозаписи, которая появилась накануне в сети видно, что отдыхающие, положив под колеса доски, пытаются преодолеть размытые участки дороги в Приморье.
Напомним, что из-за сильного дождя в Приморье оказались отрезанными от «большой земли» несколько населенных пунктов, многие отдыхающие даже не смогли вернуться домой.