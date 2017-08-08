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Приморский предприниматель выращивал ядовитые арбузы

Предпринимателю грозит штраф до 40 тысяч рублей
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, вторник, 08 августа , РИА Vladnews.

В Хасанском районе сотрудники Россельхознадзора Приморья выявили заражение плодородного слоя земли пестицидами: индивидуальному предпринимателю грозит до 40 тысяч рублей штрафа за порчу земель сельскохозяйственного назначения, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ведомства. Необходимо отметить, что накануне Хасанский район подвергся затоплению в результате прохождения ливневых дождей, и все химикаты из почвы попали в почву.

Сотрудники ведомства провели в Хасанском районе внеплановую проверку ИП, занимающегося сельхозработами на арендуемом участке площадью две тысячи гектаров. На части участка площадью 5 гектаров выращивались арбузы. Специалисты взяли на участке образцы почвы и отправили в лабораторию. Испытания показали, что в почве содержался С-металахлор с превышением нормы в 2 раза (0,042 мг/кг при норме в 0,02 мг/кг). Таким образом, продукция, выращенная на участке, представляет потерниальную опасность для здоровья людей.

После завершения лабораторных испытаний сотрудники ведомства составили на предпринимателя административный протокол по ч. 2 ст. 8.6 КоАП РФ , что влечёт наложение штрафа на ИП в размере от 20 тысяч до 40 тысяч рублей.

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