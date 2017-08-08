Движение поездов в Приморском крае частично восстановлено

Из-за сильных доджей наблюдался размыв верхнего строения пути

Владивосток, вторник, 08 августа , РИА Vladnews.

В понедельник, 7 августа, в 21.56 было восстановлено движение поездов по нечетному пути участка Уссурийск-Владивосток. Со ст. Барановский на Владивосток отправлен поезд №208 Новокузнецк-Владивосток, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу филиала ОАО «РЖД».

Напомним, утром в понедельник на перегонах Баневурово - Барановский, Раздольное - Кипарисово железнодорожного участка Уссурийск-Владивосток и на перегоне Оленевод - Виневитино участка Барановский-Хасан Дальневосточной железной дороги было приостановлено движение поездов по причине размыва верхнего строения пути.

Размыв стал следствием сильнейших ливней. В связи с этим были задержаны пассажирские поезда №6 сообщением Хабаровск-Владивосток, №352 сообщением Советская Гавань-Владивосток, №202 сообщением Хабаровск-Владивосток и №208 сообщением Новокузнецк-Владивосток. Более тысячи пассажиров задержанных поездов были отправлены на автобусах во Владивосток и Уссурийск. Остающиеся на станциях Раздольное и Новошахтинск пассажиры были обеспечены горячим питанием.

В настоящее время железнодорожники продолжают ликвидировать последствия размывов пути. На месте происшествия работают 4 восстановительных поезда со ст. Уссурийск, Партизанск, Первая Речка и Сибирцево.