Нужно ли извиняться перед ребенком?

Про гармоничные отношения в семье

Владивосток, вторник, 08 августа , РИА Vladnews.

Гармоничные отношения в семье – это взаимопонимание, уважение и любовь между всеми членами семьи. Отсутствие общения чаще всего приводит к отсутствию взаимопонимания и возникновению обид. На вопрос о том, всегда ли нужно просить прощения у ребенка, специалисты отвечают по-разному. Кто-то полагает, что слова извинения за ошибку должны звучать лишь из уст малыша. Но это позиция в корне неверна. Почему – рассказала педагог-психолог Владивостока Олеся Шандаренко.

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