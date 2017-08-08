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Нужно ли извиняться перед ребенком?

Про гармоничные отношения в семье
Фото: из открытых источников Фото: из открытых источников
Владивосток, вторник, 08 августа , РИА Vladnews.

Гармоничные отношения в семье – это взаимопонимание, уважение и любовь между всеми членами семьи. Отсутствие общения чаще всего приводит к отсутствию взаимопонимания и возникновению обид. На вопрос о том, всегда ли нужно просить прощения у ребенка, специалисты отвечают по-разному. Кто-то полагает, что слова извинения за ошибку должны звучать лишь из уст малыша. Но это позиция в корне неверна. Почему – рассказала педагог-психолог Владивостока Олеся Шандаренко.

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