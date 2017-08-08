Два авиарейса прибывают во Владивосток раньше времени, два – задерживаются

Сегодня, 8 августа, в расписании приморского аэропорта произошли изменения, сообщает РИА VladNews со ссылкой на аэропорт Владивостока.
Так, рейс S7-3279 авиакомпании S7 Airlines из Новосибирска задерживается на 3 часа 25 минут и прибывает в приморскую столицу в 11:20.
Рейс FV-6481 авиакомпании России из Москвы прибывает раньше на 35 минут – в 09:30.
Рейс SU-6481 авиакомпании Аэрофлот также из Москвы прибывает в 09:30.
Рейс HZ-510 авиакомпании Аврора из Дальнереченска задерживается на 50 минут и прибывает во Владивосток в 12:30.
Все остальные рейсы выполняются по расписанию.