Два авиарейса прибывают во Владивосток раньше времени, два – задерживаются

Изменения в расписании

Владивосток, вторник, 08 августа , РИА Vladnews.

Сегодня, 8 августа, в расписании приморского аэропорта произошли изменения, сообщает РИА VladNews со ссылкой на аэропорт Владивостока.

Так, рейс S7-3279 авиакомпании S7 Airlines из Новосибирска задерживается на 3 часа 25 минут и прибывает в приморскую столицу в 11:20.

Рейс FV-6481 авиакомпании России из Москвы прибывает раньше на 35 минут – в 09:30.

Рейс SU-6481 авиакомпании Аэрофлот также из Москвы прибывает в 09:30.

Рейс HZ-510 авиакомпании Аврора из Дальнереченска задерживается на 50 минут и прибывает во Владивосток в 12:30.

Все остальные рейсы выполняются по расписанию.