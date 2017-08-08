Отдыхающие в Приморье сами пытаются выбраться из отрезанных стихией районов 09:31, 08 августа Отдыхающие в Приморье сами пытаются выбраться из отрезанных стихией районов (Видео)
В Приморье имеется вероятность стихийных бедствий 08:56, 08 августа В Приморье имеется вероятность стихийных бедствий
Движение поездов в Приморском крае частично восстановлено 08:51, 08 августа Движение поездов в Приморском крае частично восстановлено
Новостная лента
Август, 08 вторник
09:52
Как получить подарки, отдыхая? Эксклюзив
09:52
Восемь красоток поборолись за корону Miss Sunrise во Владивостоке Фото
09:52
Антон Лубченко: Я никогда не считал себя экстравагантным… Эксклюзив
09:44
Во Владивостоке обсудили меню для ВЭФ
09:31
Отдыхающие в Приморье сами пытаются выбраться из отрезанных стихией районов Видео
09:25
Приморский предприниматель выращивал ядовитые арбузы
09:12
В Приморье ликвидирован разлив мазута
08:56
В Приморье имеется вероятность стихийных бедствий
08:51
Движение поездов в Приморском крае частично восстановлено
08:38
Нужно ли извиняться перед ребенком?
08:31
Два авиарейса прибывают во Владивосток раньше времени, два – задерживаются
08:23
Часть Владивостока останется без света во вторник, 8 августа Адреса
08:16
Несколько домов во Владивостоке останутся без водоснабжения сегодня, 8 августа Адреса
08:13
Во Владивостоке сегодня облачно и дождливо
08:11
Гороскоп на 8 августа
07:46
Приморью грозит новое опасное заболевание
06:23
На Орлиной сопке во Владивостоке появился дальневосточный леопард Видео
05:26
Как не навредить ребенку портфелем?
04:33
Горожан приглашают обсудить плюсы и минусы территориального общественного самоуправления во Владивостоке
03:27
Третье общественное обсуждение по вопросу выбора земельных участков для многодетных семей прошло во Владивостоке Фото
02:32
Выставка «Высокие джинсовые материи» открылась во Владивостоке Фото
01:29
Во Владивостоке пройдет турнир по пляжному волейболу
00:12
Во Владивостоке продолжается прием заявок от соискателей премии «Есть за что!»
Август, 07 понедельник
23:39
Шаман из Тайваня привез музыку племен во Владивосток Видео
22:42
Дачников и садоводов Владивостока ждут сертификаты на приобретение садовой техники и инвентаря
21:33
Автобусный маршрут № 1 во Владивостоке с сегодняшнего дня продлен до остановки «Седанка» Фото
20:23
Илья Лагутенко дал старт рок-фестивалю во Владивостоке Фото и Видео
19:12
На Дальнем Востоке выловили еще одну акулу Видео
18:29
Сильный дождь накроет Владивосток ближайшей ночью
18:02
В приморской столице дети с ограниченными возможностями здоровья могут принять участие в социальном проекте «Хрустальный мир»
17:56
Фасады зданий очищают от граффити во Владивостоке Фото
17:42
Владивостокцы высказали, что думают о ВЭФ Фото
17:39
Уссурийск серьезно пострадал от сильного дождя минувшей ночью Видео
Будете ли вы купаться в море после сообщений об акулах в акватории Владивостока?

Электронные версии
4177 (116) от 08 августа 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Чтобы помнили и гордились
Победные матчи дали повод для размышлений
Когда граффити – не искусство
В программе – мастер-класс по 3D-ручке, креативная пицца и мыловарение
Железнодорожникам пожелали крепкого тыла
70 от 08 августа 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Дачу – на свалку истории?
Садоводческий тур в Китай
Продал картошку? Уплати налог
А вы подали заявку на конкурс?
«Россельхозцентр» приглашает питомниководов к взаимодействию
Общество

Часть Владивостока останется без света во вторник, 8 августа

Время проведения плановых работ с 9:00 до 17:00
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, вторник, 08 августа , РИА Vladnews.

Сегодня, 8 августа, Владивосток частично останется без электроснабжения, сообщает РИА VladNews со ссылкой на МУПР ВПЭС. Причина - плановые работы по ремонту и диагностике электросетей.

Адреса:

100-летия Владивостока пр-кт 145, 145А,

Айвазовского ул.85,

Александровича ул.6,

Верхнепортовая ул.29А, 72/2, 72/3,

Грушевая ул.25,

Изюбриевая ул.1, 8, 9,

Каштановая ул.15,

Кипарисовая ул.1, 11, 13, 17, 19, 2, 23, 25, 27, 29, 3, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 5, 7, 9,

Красного Знамени пр-кт 121, 125, 127, 160, 162, 164, 164А,

Луговая ул.28А, 32,

Магнитогорская ул.13, 4, 8,

Минеральная ул.2, 4, 7, 9, 9А,

Партизанский пр-кт 30,

Пятая ул.8В,

Рабочая 13-я ул.14, 16,

Спиридонова ул.25, 29, 37,

Татарская ул.10, 11, 12, 12А, 14, 16, 18, 20, 22, 6А, 8,

Флотская 1-я ул.39А, 41, 50,

Хабаровская ул.10, 10А, 10Б, 10В, 12, 12А, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 24А,

Четвертая ул.8,

Шевченко ул.55, 57, 59А, 85,

Шепеткова ул.25, 27, 29, 31, 31/1, 33, 35, 37, 38, 42, 44,

Шестая ул.12/16, 14А,

Шилкинская ул.21,

Шишкина ул.34, 42,

Яблоневая ул.109, 11А, 1А, 3А, 69Г, 71А, 73, 7А, 82, 84, 92, 9А

Длительность каждого отключения от 2-х до 8-ми часов.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Несколько домов во Владивостоке останутся без водоснабжения сегодня, 8 августа
08:16, 08 августа 2017 Несколько домов во Владивостоке останутся без водоснабжения сегодня, 8 августа

Плановое отключение

Во Владивостоке сегодня облачно и дождливо
08:13, 08 августа 2017 Во Владивостоке сегодня облачно и дождливо

Погоду в Приморье определяют фронтальные разделы

Гороскоп на 8 августа
08:11, 08 августа 2017 Гороскоп на 8 августа

День будет благоприятным

Горожан приглашают обсудить плюсы и минусы территориального общественного самоуправления во Владивостоке
04:33, 08 августа 2017 Горожан приглашают обсудить плюсы и минусы территориального общественного самоуправления во Владивостоке

Совещание пройдет в актовом зале администрации города

Третье общественное обсуждение по вопросу выбора земельных участков для многодетных семей прошло во Владивостоке
03:27, 08 августа 2017 Третье общественное обсуждение по вопросу выбора земельных участков для многодетных семей прошло во Владивостоке

Во время обсуждения речь шла о трех земельных массивах

Выставка «Высокие джинсовые материи» открылась во Владивостоке
02:32, 08 августа 2017 Выставка «Высокие джинсовые материи» открылась во Владивостоке

Работа выставки продлится до 25 августа

Во Владивостоке продолжается прием заявок от соискателей премии «Есть за что!»
00:12, 08 августа 2017 Во Владивостоке продолжается прием заявок от соискателей премии «Есть за что!»

Премия была учреждена по инициативе главы города Игоря Пушкарёва в 2013 году