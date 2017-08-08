Часть Владивостока останется без света во вторник, 8 августа

Сегодня, 8 августа, Владивосток частично останется без электроснабжения, сообщает РИА VladNews со ссылкой на МУПР ВПЭС. Причина - плановые работы по ремонту и диагностике электросетей.
Адреса:
100-летия Владивостока пр-кт 145, 145А,
Айвазовского ул.85,
Александровича ул.6,
Верхнепортовая ул.29А, 72/2, 72/3,
Грушевая ул.25,
Изюбриевая ул.1, 8, 9,
Каштановая ул.15,
Кипарисовая ул.1, 11, 13, 17, 19, 2, 23, 25, 27, 29, 3, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 5, 7, 9,
Красного Знамени пр-кт 121, 125, 127, 160, 162, 164, 164А,
Луговая ул.28А, 32,
Магнитогорская ул.13, 4, 8,
Минеральная ул.2, 4, 7, 9, 9А,
Партизанский пр-кт 30,
Пятая ул.8В,
Рабочая 13-я ул.14, 16,
Спиридонова ул.25, 29, 37,
Татарская ул.10, 11, 12, 12А, 14, 16, 18, 20, 22, 6А, 8,
Флотская 1-я ул.39А, 41, 50,
Хабаровская ул.10, 10А, 10Б, 10В, 12, 12А, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 24А,
Четвертая ул.8,
Шевченко ул.55, 57, 59А, 85,
Шепеткова ул.25, 27, 29, 31, 31/1, 33, 35, 37, 38, 42, 44,
Шестая ул.12/16, 14А,
Шилкинская ул.21,
Шишкина ул.34, 42,
Яблоневая ул.109, 11А, 1А, 3А, 69Г, 71А, 73, 7А, 82, 84, 92, 9А
Длительность каждого отключения от 2-х до 8-ми часов.