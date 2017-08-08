Во Владивостоке сегодня облачно и дождливо

Погоду в Приморье определяют фронтальные разделы

Владивосток, вторник, 08 августа , РИА Vladnews.

Сегодня, 8 августа, погоду в Приморье определяют фронтальные разделы. В крае облачно, местами небольшой и умеренный дождь, в отдельных районах ливни, грозы. Ветер юго-восточный умеренный, при грозе до сильного. Температура воздуха +18...+29 °C, сообщает Примпогода.



Во Владивостоке облачно, временами небольшой, вечером умеренный дождь. Ветер северо-западный, в конце дня южный 6-11м\с. Температура воздуха +22...+24 °C. Температура воды в Амурском заливе +21 °C.

В Уссурийске облачно, дождь, временами сильный. Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха +24...+26 °C.



В Находке облачно, дождь, временами сильный. Ветер восточный, северо-восточный умеренный. Температура воздуха +23...+25°C.