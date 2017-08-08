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Горожан приглашают обсудить плюсы и минусы территориального общественного самоуправления во Владивостоке

Совещание пройдет в актовом зале администрации города
Фото: Алексей Воронин, газета Фото: Алексей Воронин, газета "Владивосток"
Владивосток, вторник, 08 августа , РИА Vladnews.

16 августа в администрации Владивостока состоится расширенное совещание на тему «Территориальное общественное самоуправление (ТОС) – ресурсы и возможности». Оно пройдет под председательством исполняющего обязанности главы города Константина Межонова при участии депутата Государственной думы Сергея Сопчука, председателя думы города Елены Новицкой, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию города.

На совещании будет представлена информация:

– о преимуществах развития института ТОС при формировании комфортной городской среды;

– о перспективах развития ТОС во Владивостоке и основных этапах их организации;

– о типичных ошибках при регистрации уставов ТОС;

– об особенностях регистрации ТОС как социально ориентированной некоммерческой организации и ее взаимодействие с городской администрации.

С докладами выступят представители администрации Владивостока, городской думы, Управления Министерства юстиции России по Приморскому краю, информационно-методического центра «Тихоокеанский проект».

Совещание пройдет в актовом зале администрации города (Океанский проспект, 20). Начало в 11:00. Вход свободный. Приглашаются председатели и активисты советов многоквартирных домов, ТСЖ, неравнодушные инициативные горожане.

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