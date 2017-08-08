Третье общественное обсуждение по вопросу выбора земельных участков для многодетных семей прошло во Владивостоке

Во время обсуждения речь шла о трех земельных массивах

Владивосток, вторник, 08 августа , РИА Vladnews.

Во Владивостоке 3 августа в гимназии № 1 состоялось общественное обсуждение по вопросу выбора земельных участков для семей, имеющих трех и более детей, под индивидуальное жилищное строительство. Задачи обсуждения – проинформировать общественность о намечаемом образовании земельных участков, которые в перспективе могут быть предложены семьям, а также учесть интересы и мнения многодетных семей, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию города.

Участниками встречи стали многодетные родители, начальник управления муниципальной собственности Андрей Елькин, специалисты городских управлений по вопросам топливно-энергетического комплекса, дорог и благоустройства. Планы земельных массивов представили начальник управления архитектуры и градостроительства Алла Шестерикова и директор МКУ «Городские земли» Кирилл Спивак.

Во время обсуждения речь шла о трех земельных массивах: один из них расположен в районе улиц Шевченко и Артековской, второй – в районе ул. Коммуны, 2, и третий – на улице Находкинской. Все они находятся в муниципальной собственности.

По итогам общественного обсуждения для дальнейшего формирования земельных участков и предоставления их многодетным семьям одобрены все три территории. Теперь с ними будут работать специалисты профильных управлений администрации приморской столицы.

Самым перспективным и комфортным из предложенных территорий по мнению участников встречи стал земельный массив в районе Садгорода (ул. Коммуны, 2). Его площадь составляет 9328 квадратных метров, он может быть разделен между двумя или тремя многодетными семьями.

«Многие территории, которые рассматриваются для бесплатного предоставления многодетным семьям под индивидуальное жилищное строительство, не обеспечены дорожной инфраструктурой. На данном земельном массиве уже есть хорошая грунтовая дорога, что является несомненным плюсом, – отметил Кирилл Спивак. – Кроме этого, в непосредственной близости проходят автомобильные дороги».

В целом здесь достаточно развитая инфраструктура. Вблизи находятся три остановочных пункта – «Санаторий Океан», «Садгород», «Спутник». В пределах 2,5 километров работают два детских сада, одна средняя образовательная школа, а также взрослая и детская поликлиники. Рядом с земельным массивом проложены трубопроводы водоснабжения и хозяйственно-бытовой канализации. Приятным бонусом является ровный рельеф – без крутых склонов и сложных грунтов.

Территория в районе ул. Находкинской, за которую участники общественного обсуждения также проголосовали «за», может быть разделена между семью многодетными семьями.

Рядом с этим земельным участком есть система водо- и электроснабжения, не требующая серьезной реконструкции для подключения новых жилых объектов. Кроме этого, здесь развита дорожно-транспортная инфраструктура: вблизи проходят автомобильные дороги, а также находятся две остановки общественного транспорта – «Находкинская» и «Сахарный ключ». Также рядом расположены детский сад, школа и поликлиника.

Как отметили участники встречи, минус территории – болотные почвы, из-за которых многодетным семьям потребуется проведение дополнительных работ по осушению территории.

Третий земельный массив, расположенный в районе улиц Шевченко и Артековской, – самый крупный из представленных. Площадью 1142,7 га, он может быть разделен между 1160 многодетными семьями.

Данный земельный массив имеет неразвитую инженерную инфраструктуру: вблизи нет систем водо- и электроснабжения, однако рядом расположены детские сады, средние общеобразовательные школы, детская и взрослая поликлиники, концертно-спортивный комплекс «Фетисов Арена», остановка «Хребет Богатая Грива» и ж/д станция «Спутник». Массив разбит на три планировочных района: Западная планировочная зона, Центральная планировочная зона, Планировочная зона бухты Лазурная.

После общественных обсуждений состоялись публичные слушания по проекту планировки и межевания этой территории. С докладом выступил разработчик проекта – главный архитектор ООО «Оферта Диалог» Кирилл Солгалов. Проект предполагает создание инженерных коммуникаций, дорожно-транспортной инфраструктуры и иных систем для обеспечения жизнедеятельности территории.

Напомним, это уже третье по счету общественное обсуждение по вопросу выбора земельных участков для семей, имеющих трех и более детей, под индивидуальное жилищное строительство. Первое состоялось в декабре 2016 года, второе – в июне текущего года. По итогам этих встреч для дальнейшего формирования земельных участков и предоставления их многодетным семьям одобрены территории, расположенные в районе ул. Лесопитомник, 3-а; в районе садоводческого товарищества «Дружба»; в районе пересечения улиц Южной и Тернейской в пос. Трудовое и в районе ул. 1-й Восточной, 18.

Для справки

Актуальная информация по предоставлению земельных участков, подготовке проектов планировки, проектов межевания, проведению общественных и публичных слушаний, обеспечения участков инженерной инфраструктурой два раза в месяц размещается на специальной странице «Земля многодетным семьям» на официальном сайте администрации Владивостока.