Как не навредить ребенку портфелем?

Памятка для населения

Владивосток, вторник, 08 августа , РИА Vladnews.

Начало учебного года заставляет родителей учеников снова и снова отправляться в специализированные магазины и на школьные базары в поисках школьных принадлежностей. Вопрос выбора школьной сумки требует тщательного рассмотрения. В этом поможет памятка от Роспотребнадзора Приморья, сообщает РИА VladNews.

Использование ранцев ученических для переноски учебников, тетрадей, пеналов, письменных принадлежностей более целесообразно, чем портфелей. Переноска книг и ученических принадлежностей в ранце на спине способствует более равномерному распределению нагрузки и формированию правильной осанки.

Размеры изделий для учащихся начальных классов должны отвечать следующим требованиям:

- длина (высота) - 300-360 мм

- высота передней стенки - 220-260 мм

- ширина - 60-100 мм

- длина плечевого ремня, не менее - 600-700 мм

- ширина плечевого ремня в верхней части (на протяжении 400-450 мм), не менее - 35-40 мм

- допускается увеличение размеров не более чем на 30 мм.

Вес портфелей, школьных ранцев и аналогичных изделий для учеников начальных классов должен быть не более 600-700 грамм, для учеников средних и старших классов – не более килограмма; безопасный для здоровья детей и подростков вес содержимого школьного рюкзака или портфеля не должен превышать 3,7 кг, для учащихся 3-6 классов – 2,2 кг, 7-8 классов – до 3,3 кг, 9-11 - от 3,2 до 3,7 кг.

Для того, чтобы обеспечить условия безопасного использования ранца, необходимо строго соблюдать и постоянно контролировать вес ранца с ежедневными учебными комплектами. В качестве ориентировочного теста для проверки соответствия веса ранца с учебниками и тетрадями нормативным требованиям используется вычисление отношения веса ранца к весу ребенка. Оптимальное соотношение составляет 1:10. Такой подход учитывает индивидуальные возможности ребенка.

Ранец должен иметь достаточную формоустойчивость, обеспечивающую его полное прилегание к спине обучающегося и равномерное распределение веса, а для детей начальных классов ранцы обязательно должны быть снабжены формоустойчивой спинкой.

Портфели, школьные ранцы и аналогичные изделия для детей должны быть безопасны для здоровья детей и отвечать требованиям безопасности по органолептическим, санитарно-химическим, физико-гигиеническим и токсиколого-гигиеническим показателям.

Материал для изготовления ранцев должен быть легким, прочным, с водоотталкивающим покрытием, удобным для чистки. Соприкасающиеся с кожными покровами учащихся конструктивные элементы ранцев, рюкзаков, портфелей не должны оказывать местного кожно-раздражающего действия. Материал, из которого изготовлены плечевые ремни, должен быть эластичным. При использовании жесткого материала рекомендуются специальные накладки.

Кроме того ученические портфели и ранцы должны иметь детали и (или) фурнитуру со светоотражающими элементами на передних, боковых поверхностях и верхнем клапане и изготовляться из материалов контрастных цветов.