Выставка «Высокие джинсовые материи» открылась во Владивостоке

Работа выставки продлится до 25 августа

Владивосток, вторник, 08 августа , РИА Vladnews.

В пятницу, 4 августа, в центре современного искусства «Артэтаж» (ул. Фокина, 25) состоялось открытие персональной выставки Виктора Хмелика «Высокие джинсовые материи», сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию города.

В «Артэтаже» представлены фотографии, фотоколлажи, инсталляции и другие арт-объекты, которые объединят джинсовая тема. Работа выставки продлится до 25 августа.

Кроме того, 4-6 августа в центре современного искусства состоялся проект «Артэтаж-монтаж». Это серия культурных событий, от просветительских лекций и мастер-классов до концертов и мультимедийных шоу. Так, в «Артэтаже» прошли концерт джазовой музыки, поэтический перфоманс, музыкальные мастер-классы.

Напомним, решение о создании центра современного искусства принял глава Владивостока Игорь Пушкарёв. В 2015 году известный галерист и основатель галереи «Артэтаж» Александр Городний по договорённости с мэром передал в дар городу свою коллекцию живописи, скульптуры, других художественных работ, которую он собирал долгие годы. Центр современного искусства в старинном особняке на Океанском проспекте был открыт 30 июня 2016 года - в преддверии 156-го дня рождения Владивостока. 6 апреля 2017 года здесь состоялось открытие четырёх новых выставочных залов.