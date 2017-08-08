Во Владивостоке пройдет турнир по пляжному волейболу

Приглашаются все желающие

Владивосток, вторник, 08 августа , РИА Vladnews.

С пятницы по воскресенье, 11, 12 и 13 августа, на волейбольных площадках в районе мыса Кунгасный во Владивостоке будет проходить турнир города по пляжному волейболу. Он организован при поддержке администрации Владивостока совместно с городской федерацией волейбола, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию города.

Соревнования пройдут по официальным правилам пляжного волейбола среди мужских и женских команд. Запланированы игры в двух группах: в возрастной категории не моложе 2003 года рождения, а также среди ветеранов – мужчин (1977 года рождения и старше) и женщин (1982 года рождения и старше).

Предварительные заявки на участие в турнире принимаются до 9 августа. Направлять их следует по адресу vowochk@mail.ru или на Whats App по телефону 8-908-448-3204 на имя главного судьи мероприятия (Владимир Завгороднев).

Программа мероприятия

11 августа:

17:00 – совещание судей с представителями команд, жеребьевка;

18:00 – начало игр.

12 августа:

09:00 – начало игр.

13 августа:

09:00 – начало игр;

16:00 – закрытие турнира, награждение.

Администрация города приглашает всех желающих с пользой провести время и поболеть за спортсменов.